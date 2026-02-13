  1. Clients Privés
Transports publics Région lausannoise: la directrice des tl partira cet été

ATS

13.2.2026 - 10:34

La directrice des Transports publics de la région lausannoise (tl), Patricia Solioz Mathys, quittera l'entreprise l'été prochain après plus de cinq ans et demi passé à ce poste. La procédure de recrutement pour son remplacement a été lancée.

Patricia Solioz Mathys va quitter la direction des tl cet été (archives).
Patricia Solioz Mathys va quitter la direction des tl cet été (archives).
ATS

Keystone-SDA

13.02.2026, 10:34

13.02.2026, 10:37

«Patricia Solioz Mathys a pris la décision de quitter ses fonctions à quelques mois de la mise en exploitation commerciale du tramway et à l'aube de la modernisation programmée du m2, mais aussi dans la perspective de la nouvelle législature qui va s’ouvrir pour les communes au 1er juillet 2026», annoncent vendredi les tl. Elle restera en poste jusqu'à l'entrée en fonction de son ou sa successeur.

Le conseil d'administration des tl dit prendre acte «avec regret et respect» du départ de la directrice. Après avoir dû gérer, dès son arrivée, la crise du Covid, Patricia Solioz Mathys est notamment parvenue à doter les tl «d'une nouvelle vision et d'une nouvelle marque au coeur des enjeux climatiques et sociétaux», poursuit le communiqué.

L'annonce de ce départ survient quelques jours après la publication des chiffres annuels des tl, avec une nouvelle progression de la fréquentation à 133 millions de personnes transportées en 2025, soit 1,8 million de plus qu'en 2024 (+1,4%). Les tl se positionnent à la troisième place des réseaux urbains de Suisse derrière Zurich et Genève, mais devant Berne et Bâle.

