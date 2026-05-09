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Expositions La collection Oskar Reinhart Am Römerholz rouvre ses portes à Winterthour

ATS

9.5.2026 - 13:39

La collection Oskar Reinhart Am Römerholz, à Winterthur, a rouvert ses portes samedi après plusieurs mois de fermeture. On peut ainsi à nouveau admirer d’importants chefs-d’œuvre, de Cézanne à Van Gogh, dans l’ancienne demeure du collectionneur et mécène.

La collection Oskar Reinhart Am Römerholz, à Winterthur, a rouvert ses portes samedi 9 mai 2026.
La collection Oskar Reinhart Am Römerholz, à Winterthur, a rouvert ses portes samedi 9 mai 2026.
ATS

Keystone-SDA

09.05.2026, 13:39

09.05.2026, 13:45

Le bâtiment Am Römerholz a été rénové notamment afin de répondre aux standards actuels de conservation. Depuis samedi, les salles réaménagées présentent une sélection d’œuvres de Pablo Picasso, Vincent van Gogh, Goya et Paul Cézanne, entre autres.

La conseillère fédérale et cheffe de l'Office fédéral de la culture Elisabeth Baume-Schneider était présente à l'inauguration. Depuis 1958, la collection Oskar Reinhart Am Römerholz appartient à la Confédération. Aux côtés du maire de Winterthour, Michael Künzle, Mme Baume-Schneider a rouvert la collection.

Art de la scène. Le danseur soleurois Thomas Hauert reçoit l'Anneau Hans Reinhart

Art de la scèneLe danseur soleurois Thomas Hauert reçoit l'Anneau Hans Reinhart

L’accès pour les personnes handicapées a été amélioré. Les travaux de rénovation ont été effectués conformément aux directives du label «culture inclusive», indique un communiqué de la collection. Parmi les nouveautés figure également une nouvelle offre de restauration. Le chef étoilé de Winterthour, Alex Binding, est le nouveau gérant. En journée, l'établissement fonctionne comme café du musée, tandis que le soir, il propose une cuisine gastronomique.

L'ancienne collection privée d'Oskar Reinhart, né en 1885 et décédé en 1965, comprend près de 200 œuvres allant de la Renaissance au début de l'époque moderne. Une grande partie est constituée d'œuvres de l'impressionnisme français. Elle compte parmi les collections anciennement privées les plus importantes au monde.

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