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Insolite République tchèque : le crâne d'une sainte volé en plein jour

ATS

13.5.2026 - 11:13

Le crâne de la sainte tchèque Zdislava de Lemberk, qui se trouvait dans un reliquaire en verre d'une église du nord du pays, a été dérobé mardi par un voleur qui a pris la fuite. Ce vol a causé des dommages historiques «incalculables», selon la police tchèque.

La police tchèque a demandé l'aide de toute personne susceptible d'apporter des informations sur ce vol (image d'illustration).
La police tchèque a demandé l'aide de toute personne susceptible d'apporter des informations sur ce vol (image d'illustration).
ATS

Keystone-SDA

13.05.2026, 11:13

13.05.2026, 11:15

Zdislava de Lemberk (vers 1220-1252), une femme de l'aristocratie connue pour ses actes de miséricorde et de charité, avait été canonisée par le pape Jean-Paul II en 1995.

Le vol s'est produit après 18h00 dans la basilique Saint-Laurent-et-Sainte-Zdislava de la ville de Jablonné v Podjestedí, a précisé la porte-parole de la police, Dagmar Sochorová. «Un inconnu a brisé le reliquaire dans lequel le crâne était conservé et a pris la fuite», a-t-elle déclaré.

La police a publié des «images de faible qualité» montrant l'auteur du vol vêtu «probablement» de noir et portant «probablement» des chaussures blanches. Elle a demandé l'aide de toute personne susceptible d'apporter des informations.

Valeur historique «incalculable»

«La valeur (pécuniaire, ndlr) du crâne volé est en cours d'expertise. Cependant, sa valeur historique est évidemment incalculable», a ajouté Mme Sochorová.

L'archevêque de Prague, Stanislav Pribyl, qui dirige aussi le diocèse de Litomerice dont dépend l'église de Jablonné, a qualifié la nouvelle de «dévastatrice». Placée sur un autel dans une chapelle latérale, la relique «était l'objet de la vénération des pèlerins se rendant à Jablonné, où Zdislava a vécu et oeuvré il y a plus de 750 ans», a-t-il déclaré.

«Je n'arrive pas à croire que quelqu'un commette un vol en plein jour pour dérober dans une église une relique dont la valeur est avant tout historique», a ajouté le prélat.

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