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Résidences secondaires Cette vallée tessinoise veut impliquer les propriétaires

ATS

16.4.2026 - 10:01

La vallée tessinoise d'Onsernone souhaite responsabiliser davantage les nombreux propriétaires de résidences secondaires. Elle désire qu'ils contribuent aux services publics, notamment sur le plan financier. Une initiative qui ne fait pas l'unanimité.

La vallée d'Onsernone est considérée comme l'une des plus sauvages du Tessin. La commune appelle les propriétaires de résidences secondaires à financer des projets de services publics (archive).
La vallée d'Onsernone est considérée comme l'une des plus sauvages du Tessin. La commune appelle les propriétaires de résidences secondaires à financer des projets de services publics (archive).
ATS

Keystone-SDA

16.04.2026, 10:01

16.04.2026, 10:08

«Nous cherchons à dialoguer avec les propriétaires de résidences secondaires de la vallée», déclare le conseiller municipal Nadir Cortesi à Keystone-ATS. Etant donné que le canton transfère de plus en plus de tâches aux communes, celles-ci recherchent de nouvelles solutions pour maintenir les principaux services publics dans la vallée. De plus, avec environ 80% de résidences secondaires, la commune manque d'importantes recettes fiscales.

Onsernone, située dans le district de Locarno, a sélectionné trois domaines dans lesquels les propriétaires peuvent s'engager bénévolement cette année: les pompiers, l’entretien et l’extension des sentiers de randonnée, ainsi que la maintenance des défibrillateurs. Ce dernier domaine comprend également la formation de bénévoles capables d’intervenir rapidement en cas d’urgence, lit-on sur le site de la commune.

Un code QR permettant de faire un don est également disponible sur la page d'accueil. «Chaque contribution, quel que soit son montant, est un signe important d'attention et de participation à la vie de la vallée», est-il noté. L'argent est directement affecté à l'un des domaines mentionnés.

«Tout le monde devrait être concerné»

Samedi dernier, une soirée d'information sur l'initiative a eu lieu. La salle était pleine à craquer, raconte M. Cortesi. Mais certains propriétaires de résidences secondaires sont contrariés que la lettre, dont le slogan est «Renforcer le sentiment d’appartenance», leur ait été adressée exclusivement. Tout le monde devrait mettre la main à la pâte, y compris les résidents permanents, estime une propriétaire de maison de vacances.

M. Cortesi répond qu’à ce stade du projet, l’objectif est de permettre aux propriétaires de résidences secondaires d’avoir un contact direct avec la municipalité et de leur donner la possibilité d’apporter leurs idées.

L'implication des propriétaires de maisons de vacances dans le développement de la vallée lui tient à cœur, beaucoup d'entre eux sont déjà chez eux ici depuis deux ou trois générations et ont un lien fort avec la région. «Les dons passent au second plan», explique M. Cortesi, responsable de l’éducation, de la santé publique et de l’aménagement du territoire.

Le manque de main-d'œuvre

Le conseil municipal travaille également sur une nouvelle stratégie visant à attirer davantage de jeunes habitants. Les nouveaux arrivants pourront par exemple bientôt bénéficier d’une aide financière pour suivre un cours d’italien.

Comme toutes les régions périphériques, la vallée est confrontée à des difficultés économiques, explique Nadir Cortesi. Onsernone dispose de la plus faible capacité financière de toutes les communes du canton, et ce, pour une superficie de plus de 100 kilomètres carrés.

A titre de comparaison, la ville de Zurich s’étend sur un peu plus de 90 kilomètres carrés. «Ce qui nous manque, c’est davantage la main-d’œuvre que l’argent», explique M. Cortesi. Avec cette initiative, la commune souhaite canaliser l’amour des habitants pour la vallée vers des «gestes concrets».

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