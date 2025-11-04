  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

La RTS déménage En avant la musique depuis Lausanne-Ecublens!

ATS

4.11.2025 - 10:12

La RTS a diffusé mardi matin ses premières émissions radio depuis son nouveau site de Lausanne-Ecublens. C'est Option Musique qui a étrenné ces locaux, en attendant le déménagement des autres chaînes.

Les radios de la RTS vont quitter peu à peu leur site de la Sallaz pour rejoindre leurs nouveaux locaux à Lausanne-Ecublens (photo d'illustration).
Les radios de la RTS vont quitter peu à peu leur site de la Sallaz pour rejoindre leurs nouveaux locaux à Lausanne-Ecublens (photo d'illustration).
ATS

Keystone-SDA

04.11.2025, 10:12

04.11.2025, 10:24

Le micro a été ouvert à 06h03 précises avec, durant la matinée, les émissions «Encore un matin» et «L'Echappée», animées respectivement par Stéphane Thiébaud et Carine Delfini. En clin d'oeil, le premier titre diffusé a été «Ouverture» d'Etienne Daho, indique la RTS dans un communiqué.

Après Option Musique, RTS Première et RTS Espace 2 quitteront aussi la maison de la radio de la Sallaz pour rejoindre leurs nouveaux studios, «entre fin 2025 et début 2026», a précisé Marco Ferrara, porte-parole de la RTS, contacté par Keystone-ATS.

Couleur 3 suivra d'ici le printemps prochain. Le déménagement sera aussi échelonné durant l'année 2026 pour les rédactions TV de l'actualité et des sports, dont les équipes quitteront Genève pour Lausanne-Ecublens.

Ouverture pour le public

«Ce moment marque le début d'une nouvelle ère pour le service public en Suisse romande», affirme le directeur de la RTS, Pascal Crittin, cité dans le communiqué. Il rappelle que ce nouveau site de production a été conçu «pour répondre aux évolutions médiatiques, de plus en plus digitales, et donc pour toucher le public dans la diversité de ses attentes et de ses usages.»

Il ajoute que les locaux de la RTS sur le campus de l'EPFL seront aussi «largement accessibles au public, beaucoup plus que nos sites actuels.»

La RTS inaugurera ce nouveau site de production le 13 novembre lors d'une partie officielle. Le public sera aussi invité en 2026 à un week-end d'ouverture.Le site de Lausanne-Ecublens est entièrement financé par la vente des anciens bâtiments qu'il remplace, conformément à la stratégie immobilière de la SSR, souligne encore la RTS dans son communiqué. Elle rappelle aussi qu'elle restera présente à Genève, où elle sera locataire de la tour avec notamment plusieurs productions digitales, la fiction, les documentaires et les magazines TV.

Les plus lus

«Les démocrates n'ont clairement pas les leaders dont ils ont besoin»
Ce chef brésilien a refusé de préparer un dîner pour le prince William!
Une femme retrouvée morte calcinée en Alsace, son fils recherché
Le nombre de morts sur les routes suisses explose
«Downhill Skiers», bêtes de course ou courses de bêtes ?
«On ne sait jamais si on rentrera vivant» - Ces chauffeurs routiers défient la mort !