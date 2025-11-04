La RTS a diffusé mardi matin ses premières émissions radio depuis son nouveau site de Lausanne-Ecublens. C'est Option Musique qui a étrenné ces locaux, en attendant le déménagement des autres chaînes.

Les radios de la RTS vont quitter peu à peu leur site de la Sallaz pour rejoindre leurs nouveaux locaux à Lausanne-Ecublens (photo d'illustration). ATS

Keystone-SDA ATS

Le micro a été ouvert à 06h03 précises avec, durant la matinée, les émissions «Encore un matin» et «L'Echappée», animées respectivement par Stéphane Thiébaud et Carine Delfini. En clin d'oeil, le premier titre diffusé a été «Ouverture» d'Etienne Daho, indique la RTS dans un communiqué.

Après Option Musique, RTS Première et RTS Espace 2 quitteront aussi la maison de la radio de la Sallaz pour rejoindre leurs nouveaux studios, «entre fin 2025 et début 2026», a précisé Marco Ferrara, porte-parole de la RTS, contacté par Keystone-ATS.

Couleur 3 suivra d'ici le printemps prochain. Le déménagement sera aussi échelonné durant l'année 2026 pour les rédactions TV de l'actualité et des sports, dont les équipes quitteront Genève pour Lausanne-Ecublens.

Ouverture pour le public

«Ce moment marque le début d'une nouvelle ère pour le service public en Suisse romande», affirme le directeur de la RTS, Pascal Crittin, cité dans le communiqué. Il rappelle que ce nouveau site de production a été conçu «pour répondre aux évolutions médiatiques, de plus en plus digitales, et donc pour toucher le public dans la diversité de ses attentes et de ses usages.»

Il ajoute que les locaux de la RTS sur le campus de l'EPFL seront aussi «largement accessibles au public, beaucoup plus que nos sites actuels.»

La RTS inaugurera ce nouveau site de production le 13 novembre lors d'une partie officielle. Le public sera aussi invité en 2026 à un week-end d'ouverture.Le site de Lausanne-Ecublens est entièrement financé par la vente des anciens bâtiments qu'il remplace, conformément à la stratégie immobilière de la SSR, souligne encore la RTS dans son communiqué. Elle rappelle aussi qu'elle restera présente à Genève, où elle sera locataire de la tour avec notamment plusieurs productions digitales, la fiction, les documentaires et les magazines TV.