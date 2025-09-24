Le pont Mataian a été emporté par les flots, lors du passage du supertyphon Ragasa à Taïwan. ATS

Au moins 14 personnes sont mortes à Taïwan des suites de la rupture d'une digue provoquée par le passage du typhon Ragasa. Les fortes pluies et les vents violents balaient mercredi matin le sud de la Chine où Hong Kong est placé en alerte maximale.

Keystone-SDA ATS

A 08h00 (02h00 en Suisse), Ragasa se trouvait à quelque 120 km au sud de Hong Kong, selon le service météorologique local. Il générait des vents d'une vitesse maximale de 195 km/h en son centre, tout en traversant la mer de Chine méridionale en direction de l'ouest.

Avant de frapper le sud de la Chine, la tempête accompagnée de pluies torrentielles a touché le nord des Philippines, mais aussi Taïwan où, mardi, un lac formé il y a plusieurs années par un glissement de terrain s'est rompu, inondant une ville voisine, selon une vidéo obtenue par l'AFP.

Au moins 14 personnes sont mortes et 18 autres blessées, ont annoncé les autorités du comté de Hualien, dans l'est de Taïwan. Trente personnes sont encore recherchées par les secours, de même source.

«A certains endroits, l'eau est montée jusqu'au deuxième étage d'une maison et elle a atteint environ un étage dans le centre-ville, où l'eau est en train de se retirer», a déclaré mardi à l'AFP Lee Lung-sheng, chef adjoint du service d'incendie du comté.

Alerte maximale à Hong Kong

A Hong Kong, les cours sont suspendus depuis mardi dans les établissements scolaires, les commerces ont fermé et les services de transport ont été réduits, voire interrompus.

Face à la menace, le service météorologique de la région chinoise a émis mercredi matin son plus haut niveau d'alerte et précisé qu'il resterait «en vigueur pendant un certain temps». Tous les vols de mercredi au départ et à l'arrivée de l'aéroport de Hong Kong sont annulés ou reportés, selon son site internet.

Dans le village Ngong Ping (ouest), des rafales d'au moins 206 km/h ont été relevées, selon les météorologues.

Un journaliste de l'AFP a vu des vagues de près de cinq mètres de hauteur s'abattre sur la promenade en bord de mer à la tombée de la nuit.

Les autorités ont demandé aux habitants des zones basses d'être vigilants face aux inondations, tout en ouvrant 46 refuges temporaires.

La Bourse de la ville a modifié ses règles cette année afin de maintenir les marchés ouverts pendant les typhons, son opérateur ayant déclaré à Bloomberg News qu'il «surveillait de près» la situation.

Au total, les autorités chinoises ont annoncé la suspension du travail, de l'enseignement et des transports dans une dizaine de grandes villes du sud de la Chine, dont le pôle technologique de Shenzhen.

Provisions

Les commerces alimentaires ont été dévalisés dans le sud de la Chine. Terence Choi, un habitant du lotissement de Heng Fa Chuen de Hong Kong, a raconté avoir stocké deux jours de provisions chez lui, rappelant que son lotissement avait été privé d'eau potable et d'électricité lors d'un précédent super typhon.

«Si nous perdons l'approvisionnement en eau et en électricité, il sera difficile de cuisiner, donc je suis assez nerveux à ce sujet», a déclaré l'ingénieur de 59 ans.

Dans une rue du quartier de la gare de Zhuhai (côte sud de la Chine), les commerçants ont protégé mardi après-midi les devantures des magasins en prévision de la tempête.

«Ce typhon est assez puissant. Nous mettons du scotch sur les vitrines pour éviter qu'elles ne se brisent et que le verre ne se retrouve partout», a expliqué Hong Wei, 28 ans, à l'AFP.

De nombreux habitants de cette région sujette aux typhons ont raconté à l'AFP être «habitué» aux tempêtes.

Selon les scientifiques, le changement climatique provoque des phénomènes météorologiques extrêmes plus fréquents et plus intenses partout dans le monde.