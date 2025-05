Dans le cadre d'un raid coordonné par l'office européen de police Europol, 270 vendeurs et acheteurs sur le dark web ont été arrêtés jeudi dans dix pays. Une arrestation a eu lieu en Suisse, selon Europol.

Selon Europol, une arrestation a également eu lieu en Suisse dans le cadre du raid sur le dark web. (archives) ATS

Keystone-SDA ATS

Le raid international, appelé «RapTor», a permis de démanteler des réseaux de trafic de drogue, d'armes et de marchandises de contrefaçon. Les suspects ont été identifiés lors du démantèlement des marchés du dark web Nemesis, Tor2Door, Bohemia et Kingdom Markets.

Beaucoup d'entre eux ont réalisé des milliers de ventes sur des marchés illégaux en utilisant des outils de cryptage et des crypto-monnaies pour brouiller les pistes.

Les agents ont saisi plus de 180 armes à feu, plus de deux tonnes de drogue et 184 millions d'euros en espèces et en crypto-monnaies lors de l'opération, qui a notamment conduit à des arrestations dans dix pays, dont l'Allemagne, la France, l'Autriche, le Royaume-Uni et les Etats-Unis.