Les douaniers suisses ont intercepté à Ramsen (SH) une camionnette de livraison transportant près d'une tonne de produits alimentaires importés d'Allemagne en fraude. Son conducteur a dû s'acquitter d'une amende de 1000 francs et des taxes douanières de plus d'un millier de francs.

Au total, la camionnette transportait 938 kg de denrées alimentaires non déclarées. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Lors du contrôle effectué le 3 avril, l'automobiliste syrien âgé de 35 ans a déclaré avoir transporté les produits alimentaires d'Allemagne en Suisse pour une entreprise helvétique, indique vendredi l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF). Il ne disposait d'aucune quittance d'achat.

À bord du véhicule se trouvaient notamment 276 kg de concombres, plus de 250 kg d'épices ainsi que des légumes en conserve, de l'huile d'olive et du poulet en conserve. Au total, la camionnette transportait 938 kg de denrées alimentaires non déclarées.