Raphaël Bourquin: «Il aurait eu quelques soucis ces derniers temps»

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

«Il était déjà dans le bus» Raphaël Bourquin: «Il aurait eu quelques soucis ces derniers temps»

Barman Nicolas

11.3.2026

L’incendie d’un car postal mardi soir à Chiètres (FR), qui a fait six morts et cinq blessés, serait l’acte d’un homme seul. Le procureur général fribourgeois Raphaël Bourquin a livré mercredi les premiers éléments de l’enquête lors d’une conférence de presse.

«Il aurait eu quelques soucis ces derniers temps» explique le procureur général

«Il aurait eu quelques soucis ces derniers temps» explique le procureur général

"Il s’agit d’une personne qui se trouvait déjà dans le bus avant Kerzers. Elle est montée avec deux sacs et, à un moment donné, elle s’est levée dans le bus, s’est aspergée d’essence et a mis le feu."

11.03.2026

Nicolas Barman

11.03.2026, 15:55

Selon les autorités, l’auteur présumé est un Suisse domicilié dans le canton de Berne, âgé d’une soixantaine d’années. L’homme se serait immolé par le feu à l’intérieur du bus et compterait parmi les victimes. Son identification formelle est encore en cours.

Les premiers éléments de l’enquête privilégient un acte volontaire sans motivation idéologique.

Car postal incendié à Chiètres. «L’auteur a agi seul» - Découvrez les derniers éléments de l’enquête

Car postal incendié à Chiètres«L’auteur a agi seul» - Découvrez les derniers éléments de l’enquête

«Il aurait eu quelques soucis ces derniers temps»

Raphaël Bourquin a esquissé un premier portrait du suspect présumé, tout en appelant à la prudence.

«Alors, le profil, c’est quelqu’un qui semble avoir une soixantaine d’années. Mais il semble s’agir d’une personne assez marginale, potentiellement perturbée psychologiquement, et qui serait déjà connue du domaine médical. Il aurait eu quelques soucis ces derniers temps.»

Le procureur insiste toutefois sur le fait que ces éléments devront encore être confirmés.

«Tout cela doit encore être confirmé, parce que nous devons d’abord disposer d’une identification formelle avant de pouvoir aller plus loin dans les recherches concernant d’éventuels renseignements médicaux ou autres.»

Drame à Chiètres. Incendie d’un car postal : la piste d'un acte terroriste écartée a priori

Drame à ChiètresIncendie d’un car postal : la piste d'un acte terroriste écartée a priori

Il était déjà dans le bus

D’après les premières auditions, l’homme se trouvait déjà à bord du car postal avant l’arrêt de Kerzers.

«Il s’agit d’une personne qui se trouvait déjà dans le bus avant Kerzers. Elle est montée avec deux sacs et, à un moment donné, elle s’est levée dans le bus, s’est aspergée d’essence et a mis le feu.»

La scène se serait déroulée en quelques instants, selon les premiers témoignages.

«Cela s’est déroulé, semble-t-il, assez rapidement. Mais là aussi, il faudra confronter les différents témoignages pour voir si nous parvenons à établir une version commune de ce qui s’est exactement passé.»

Des images de vidéosurveillance ?

Les enquêteurs cherchent désormais à déterminer si des images de caméras pourraient éclairer le déroulement du drame.

Interrogé à ce sujet, le procureur reste prudent: «Je ne peux pas vous le dire. Théoriquement, oui. Mais ensuite, est-ce qu’elles fonctionnaient ? Pour l’instant, nous n’avons pas encore toutes les informations à ce sujet.»

Les personnes décédées seraient nées entre 1961 et 2009

La tragédie a débuté vers 18h25 à Chiètres. Les décès sont survenus entre 18h49 et 19h18, ont indiqué les autorités.

Les personnes décédées seraient nées entre 1961 et 2009, a avancé le commandant de la Police cantonale Philippe Allain. Le nombre de personnes dans le car postal parti de Guin (FR) vers 17h45 n'a pas été non plus donné pour l'heure. Les intervenants ont exprimé leur «profonde solidarité avec les familles et les proches des victimes».

La police fribourgeoise lance un appel à témoin :

  • Nous prions toute personne pouvant apporter des éléments utiles à l’enquête, notamment les personnes qui se trouvaient à l’arrêt du bus à Guin vers 17h45, sur le trajet Düdingen – Kerzers ou qui auraient des vidéos avant l’arrivée des intervenants, de contacter la Police cantonale via le numéro 026 347 01 17.
Montre plus

Les plus lus

Raphaël Bourquin: «Il aurait eu quelques soucis ces derniers temps»
Blessé et caché, le nouveau guide suprême iranien reste introuvable
Stupeur : il reçoit son colis de Temu et tombe sur une bien mauvaise surprise
Voici où en sont les espoirs d’un retour de Lara Gut-Behrami
Guy Parmelin : «Une fois encore, nous traversons des moments extrêmement tristes»
189,9 millions de francs : l'Euro Millions tient enfin son grand gagnant