Raphaël Bourquin: «Il aurait eu quelques soucis ces derniers temps»

L’incendie d’un car postal mardi soir à Chiètres (FR), qui a fait six morts et cinq blessés, serait l’acte d’un homme seul. Le procureur général fribourgeois Raphaël Bourquin a livré mercredi les premiers éléments de l’enquête lors d’une conférence de presse.

«Il aurait eu quelques soucis ces derniers temps» explique le procureur général "Il s’agit d’une personne qui se trouvait déjà dans le bus avant Kerzers. Elle est montée avec deux sacs et, à un moment donné, elle s’est levée dans le bus, s’est aspergée d’essence et a mis le feu." 11.03.2026

Selon les autorités, l’auteur présumé est un Suisse domicilié dans le canton de Berne, âgé d’une soixantaine d’années. L’homme se serait immolé par le feu à l’intérieur du bus et compterait parmi les victimes. Son identification formelle est encore en cours.

Les premiers éléments de l’enquête privilégient un acte volontaire sans motivation idéologique.

Raphaël Bourquin a esquissé un premier portrait du suspect présumé, tout en appelant à la prudence.

«Alors, le profil, c’est quelqu’un qui semble avoir une soixantaine d’années. Mais il semble s’agir d’une personne assez marginale, potentiellement perturbée psychologiquement, et qui serait déjà connue du domaine médical. Il aurait eu quelques soucis ces derniers temps.»

Le procureur insiste toutefois sur le fait que ces éléments devront encore être confirmés.

«Tout cela doit encore être confirmé, parce que nous devons d’abord disposer d’une identification formelle avant de pouvoir aller plus loin dans les recherches concernant d’éventuels renseignements médicaux ou autres.»

Il était déjà dans le bus

D’après les premières auditions, l’homme se trouvait déjà à bord du car postal avant l’arrêt de Kerzers.

La scène se serait déroulée en quelques instants, selon les premiers témoignages.

«Cela s’est déroulé, semble-t-il, assez rapidement. Mais là aussi, il faudra confronter les différents témoignages pour voir si nous parvenons à établir une version commune de ce qui s’est exactement passé.»

Des images de vidéosurveillance ?

Les enquêteurs cherchent désormais à déterminer si des images de caméras pourraient éclairer le déroulement du drame.

Interrogé à ce sujet, le procureur reste prudent: «Je ne peux pas vous le dire. Théoriquement, oui. Mais ensuite, est-ce qu’elles fonctionnaient ? Pour l’instant, nous n’avons pas encore toutes les informations à ce sujet.»

Les personnes décédées seraient nées entre 1961 et 2009

La tragédie a débuté vers 18h25 à Chiètres. Les décès sont survenus entre 18h49 et 19h18, ont indiqué les autorités.

Les personnes décédées seraient nées entre 1961 et 2009, a avancé le commandant de la Police cantonale Philippe Allain. Le nombre de personnes dans le car postal parti de Guin (FR) vers 17h45 n'a pas été non plus donné pour l'heure. Les intervenants ont exprimé leur «profonde solidarité avec les familles et les proches des victimes».