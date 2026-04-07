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Centenaire de sa mort Un petit village valaisan va rendre hommage au poète Rainer Maria Rilke

ATS

7.4.2026 - 13:25

Rarogne (VS) va rendre hommage, durant toute l'année, au poète Rainer Maria Rilke. A l'occasion du centenaire de sa disparition, le village haut-valaisan veut se transformer en un lieu d'échanges culturels, de rencontres et devenir une source d'inspiration.

Rarogne (VS) va rendre hommage au poète Rainer Maria Rilke - Gallery
Rarogne (VS) va rendre hommage au poète Rainer Maria Rilke - Gallery. Le poète Rainer Maria Rilke a passé ses dernières années de vie, en Valais (archives).

Le poète Rainer Maria Rilke a passé ses dernières années de vie, en Valais (archives).

Photo: ATS

Rarogne (VS) va rendre hommage au poète Rainer Maria Rilke - Gallery. Rainer Maria Rilke repose au pied de l'église de Rarogne (VS, archives).

Rainer Maria Rilke repose au pied de l'église de Rarogne (VS, archives).

Photo: ATS

Rarogne (VS) va rendre hommage au poète Rainer Maria Rilke - Gallery
Rarogne (VS) va rendre hommage au poète Rainer Maria Rilke - Gallery. Le poète Rainer Maria Rilke a passé ses dernières années de vie, en Valais (archives).

Le poète Rainer Maria Rilke a passé ses dernières années de vie, en Valais (archives).

Photo: ATS

Rarogne (VS) va rendre hommage au poète Rainer Maria Rilke - Gallery. Rainer Maria Rilke repose au pied de l'église de Rarogne (VS, archives).

Rainer Maria Rilke repose au pied de l'église de Rarogne (VS, archives).

Photo: ATS

Keystone-SDA

07.04.2026, 13:25

07.04.2026, 13:30

Né en 1875 à Prague, le plus grand poète lyrique de langue allemande de son époque s'est éteint à Montreux, en 1926. Il s'était préalablement installé à Veyras (VS), dès 1921. Conformément à ses souhaits, l'écrivain fut inhumé au sud de l'église du château de Rarogne, début 1927.

La colline, avec son château et son église rupestre, attire chaque année des visiteurs du monde entier, venus se recueillir sur la tombe de Rilke et contempler la vallée du Rhône.

Un vaste programme

«Rilke n'a pas seulement sa place dans notre cimetière ou dans les manuels scolaires, il demeure au cœur de nos vies», souligne le président de la commune haut-valaisanne, Stefan Troger. «Cette année anniversaire n'est donc pas une simple commémoration, mais un véritable dialogue entre le passé et le présent, la littérature et notre communauté.»

Depuis mars et tout au long de l'année, des concerts, des lectures théâtralisées, des expositions, des rencontres avec des spécialistes et des programmations réservées aux écoles et aux groupes de jeunes sont proposées. L'accent sera mis sur la poésie et la prose de Rilke, ainsi que sur les paysages du Valais, canton où le poète a passé ses dernières années.

Pour un large public

Concrètement, des concerts et des projets musicaux proposant de nouvelles mises en musique et interprétations des textes de Rilke sont prévus durant l'année. Une promenade littéraire intitulée «sur les traces de Rilke à Rarogne» verra le jour, du centre historique du village jusqu'à l'église du château, où repose l'auteur des «Lettres à un jeune poète».

Une exposition sur sa vie, ses voyages et ses liens avec le Valais sera visible au musée du château. Enfin, des lectures, des conférences et des débats en présence de spécialistes suisses et étrangers de Rilke verront également le jour. Ce programme s’adresse à un large public: des connaisseurs de l'écrivain aux passionnés de culture en passant par les néophytes et les curieux.

Créer un espace pérenne

A l'occasion de cet anniversaire, Rarogne entend renforcer son rôle de lieu de mémoire international. «L'anniversaire de Rilke est bien plus qu'une simple série d'événements. Nous souhaitons en profiter pour créer un espace de rencontres, d'échanges et de partage autour de l'oeuvre de Rilke», conclut le président du comité d'organisation, Erich Pfammatter.

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