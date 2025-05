Les victimes de Jeffrey Epstein, de gauche à droite, Sarah Ransome, Virginia Roberts Giuffre et Marijke Chartouni, se soutiennent mutuellement après s'être rencontrées lors d'une audience émouvante pour les victimes d'Epstein, le 27 août 2019. Les trois jeunes femmes ne s'étaient jamais rencontrées avant l'audience, mais ont déclaré lors d'une interview deux jours plus tard que l'audience les avait aidées à tisser des liens avec d'autres femmes qui avaient subi des abus similaires de la part d'Epstein et de ses complices.

IMAGO/ZUMA Press Wire