Un Américain de 51 ans résidant en France a été interpellé près de Strasbourg à la demande des autorités américaines, qui le soupçonnent de détention d'images pédopornographiques, a-t-on appris vendredi de source proche du dossier.

Le suspect a été mis en examen et incarcéré pour des soupçons de viol, sur son fils adoptif, âgé de dix ans (image symbolique). ATS

Keystone-SDA ATS

Le suspect a été mis en examen et incarcéré pour des soupçons de viol, sur son fils adoptif, âgé de dix ans, a-t-on ajouté de même source. Des investigations sont en cours pour vérifier s'il a pu s'en prendre à son autre enfant, qui a huit ans. «Une procédure d'instruction est en cours à Strasbourg», a indiqué le parquet, sans plus de précision.

L'homme avait été arrêté une première fois en 2008 pour des faits de nature pédocriminelle, a indiqué la police de Scottsdale, dans l'Arizona (sud-ouest des Etats-Unis).

«Ses activités criminelles et ses tentatives répétées d'échapper à une arrestation s'étendent sur près de deux décennies et plusieurs pays, et ont maintenant pris fin», se sont félicités les policiers américains dans un communiqué diffusé sur les réseaux sociaux.

Selon la source proche du dossier, l'arrestation a eu lieu le 1er novembre à Kilstett (Bas-Rhin), où résidait le suspect sous une fausse identité, à environ 15 kilomètres au nord de Strasbourg.

Fuite en liberté conditionnelle

Selon la police d'Arizona, l'homme avait été arrêté une première fois dans son pays en février 2008 pour «exploitation sexuelle de mineur», mais avait fui les Etats-Unis la même année alors qu'il était placé sous bracelet électronique.

Interpellé en 2009 en Espagne, il avait été extradé vers son pays, puis condamné en 2012, mais avait à nouveau fui à l'étranger alors qu'il était en liberté conditionnelle. Passé par le Vietnam puis la Pologne, il s'était finalement établi en France.

En accédant à distance au contenu de sa messagerie électronique, les enquêteurs américains ont trouvé des vidéos dans lesquelles le quinquagénaire violait son fils adoptif, ce qui lui a valu d'être mis en examen en France.