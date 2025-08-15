Enquête de sécuritéEn 2024, la Suisse a battu son record d'incidents dans l'aviation et les transports
15.8.2025 - 12:59
Le Service suisse d’enquête de sécurité (SESE) a enregistré l'an dernier 2295 annonces d'incidents dans les transports, un record. Trente-et-une enquêtes ont été ouvertes.
Le rapport d'enquête suite au déraillement d'un train de marchandises au Gothard en août 2023 a particulièrement occupé les enquêteurs l'an dernier, lit-on vendredi dans le rapport annuel. Pour rappel, le SESE a émis plusieurs recommandations et avis de sécurité sur cet accident, visant par exemple à étendre les réglementations demandant d'augmenter le diamètre des roues.
Dans l'ensemble, près de 90% des incidents de sécurité signalés en 2024 concernaient le trafic aérien. Le SESE observe «une bonne culture de compte-rendu (des incidents), condition préalable à l’amélioration de la sécurité des modes de transports».
Des Airprox préoccupants
Le phénomène des Airprox en particulier (rapprochement de deux aéronefs) préoccupe les enquêteurs. Le SESE a recensé six Airprox ayant présenté un risque élevé ou significatif de collision.
Au total, les accidents aériens dont le SESE a eu à s'occuper, impliquant des aéronefs immatriculés en Suisse, ont fait cinq morts l'an dernier, dans trois accidents différents, rappelle le service d'enquête.