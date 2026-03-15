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48 kilos engloutis Le record du monde de la plus grande dégustation de chocolat battu à Fribourg

ATS

15.3.2026 - 16:41

Le record du monde de la plus grande dégustation simultanée de chocolat a été battu dimanche à Fribourg. A l'occasion des 125 ans de Villars Maître Chocolatier, 977 personnes ont été réunies pour cette performance, a constaté un photographe de Keystone-ATS.

Record du monde de la dégustation de chocolat à Fribourg - Gallery
Record du monde de la dégustation de chocolat à Fribourg - Gallery. Le record du monde de la plus grande dégustation simultanée de chocolat a été battu dimanche à Fribourg

Le record du monde de la plus grande dégustation simultanée de chocolat a été battu dimanche à Fribourg

Photo: KEYSTONE

Record du monde de la dégustation de chocolat à Fribourg - Gallery. Un millier d'amateurs de chocolat se sont régalés dimanche à Fribourg.

Un millier d'amateurs de chocolat se sont régalés dimanche à Fribourg.

Photo: ATS

Record du monde de la dégustation de chocolat à Fribourg - Gallery. Quatre variétés de chocolat au lait ont été proposées.

Quatre variétés de chocolat au lait ont été proposées.

Photo: ATS

Record du monde de la dégustation de chocolat à Fribourg - Gallery
Record du monde de la dégustation de chocolat à Fribourg - Gallery. Le record du monde de la plus grande dégustation simultanée de chocolat a été battu dimanche à Fribourg

Le record du monde de la plus grande dégustation simultanée de chocolat a été battu dimanche à Fribourg

Photo: KEYSTONE

Record du monde de la dégustation de chocolat à Fribourg - Gallery. Un millier d'amateurs de chocolat se sont régalés dimanche à Fribourg.

Un millier d'amateurs de chocolat se sont régalés dimanche à Fribourg.

Photo: ATS

Record du monde de la dégustation de chocolat à Fribourg - Gallery. Quatre variétés de chocolat au lait ont été proposées.

Quatre variétés de chocolat au lait ont été proposées.

Photo: ATS

Keystone-SDA

15.03.2026, 16:41

15.03.2026, 16:53

L’événement affichait complet depuis plusieurs semaines. L'entreprise avait choisi de marquer son anniversaire en réunissant les personnes «qui font vivre la marque au quotidien, à savoir ses consommateurs, ses partenaires et ses collaborateurs», avait-elle expliqué.

L'ancien record avait été réalisé par le Pérou en 2018 avec 797 participants. La nouvelle marque doit encore être officiellement homologuée par le «Guinness World Records».

Pour que le record puisse être validé, chaque étape a dû suivre un protocole strict imposé par le «Guinness World Records». La présence d’huissiers officiels et de témoins accrédités a été requise.

Le record a impliqué aussi un comptage rigoureux des participants, une distribution simultanée de portions identiques de chocolat, une séquence de dégustation synchronisée et une captation vidéo intégrale servant de preuve.

Lors de cette dégustation simultanée, 48 kilos de chocolat ont été mangés. Les convives ont aussi pu goûter plusieurs chocolats de la nouvelle gamme anniversaire.

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