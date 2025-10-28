  1. Clients Privés
Record national au Vietnam Plus d'un mètre de pluie en 24 h

ATS

28.10.2025 - 09:16

Le centre du Vietnam a enregistré en 24 heures plus d'un mètre de précipitations, a annoncé mardi le ministère de l'Environnement, dépassant le précédent record national de 1999.

Plus de 8000 personnes ont été évacuées depuis samedi dans le pays, mais ces pluies record ne semblent pas déprimer tout le monde. Comme ici à Hanoï.
ATS

Keystone-SDA

28.10.2025, 09:16

28.10.2025, 09:29

De 19h00 dimanche à 19h00 (13h00 en Suisse) lundi, trois stations d'observation ont mesuré 1,7 mètre, 1,1 mètre, et plus d'un mètre de pluie à Hue, a indiqué le ministère dans un communiqué.

L'ancien record, 99 centimètres, avait aussi été établi dans cette ex-cité impériale où se trouve un ensemble de monuments classés au patrimoine mondial de l'Unesco.

Des pluies diluviennes s'abattent sur le centre du pays depuis le week-end dernier, entraînant notamment la fermeture d'écoles.

Plus de 8600 personnes dans quatre régions ont été évacuées à partir de samedi en raison de risques de graves inondations et glissements de terrain, d'après le ministère.

Selon les scientifiques, le réchauffement climatique provoqué par l'activité humaine rend les phénomènes météorologiques extrêmes plus fréquents, plus meurtriers et plus destructeurs.

Pour chaque degré supplémentaire, l'atmosphère peut contenir 7% d'humidité en plus, préviennent-ils.

