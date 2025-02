La justice bernoise doit revoir la condamnation d'un restaurateur kurde accusé de tentative de meurtre sur un concurrent. Le Tribunal fédéral rejette en revanche les recours de ses deux frères également impliqués dans l'altercation.

Les juges de Mon Repos estiment en outre que leurs collègues bernois n'ont pas suffisamment motivé l'absence d'intégration du restaurateur (archives). sda

Keystone-SDA, aula, ats ATS

Le restaurateur a écopé de 5 ans et 6 mois, ainsi que de l'expulsion pour 10 ans, devant la Cour suprême du canton de Berne. Ses frères ont été condamnés à des peines de 6 ans et 9 mois ainsi que de 3 ans et 9 mois pour tentative de meurtre, respectivement complicité.

Les faits s'étaient déroulés en janvier 2019 devant le local où la victime souhaitait également ouvrir un établissement public. L'homme avait été pris à partie par le restaurateur et son père. Lorsqu'il avait tenté de prendre la fuite, il avait été retenu et immobilisé par le restaurateur qui avait été rejoint par ses deux frères. L'un d'eux avait alors porté plusieurs coups de couteau à la victime.

Pas de plan préétabli

Dans un arrêt publié mardi, le Tribunal fédéral admet partiellement le recours du restaurateur. La justice bernoise ne pouvait pas retenir à charge que celui-ci aurait abandonné le blessé sans lui prêter assistance. Un tel comportement est inhérent au délit de meurtre. C'est à tort également que l'instance précédente a estimé que les trois frères avaient agi selon un plan préétabli.

Les juges de Mon Repos estiment en outre que leurs collègues bernois n'ont pas suffisamment motivé l'absence d'intégration du restaurateur. Le fait que celui-ci passe auprès de sa famille l'essentiel du temps que lui laisse son activité n'est pas déterminant pour nier l'existence éventuelle d'un cas de rigueur s'opposant à l'expulsion.

Enfin, les juges relèvent que le recourant est arrivé à l'âge de 20 ans en Suisse et qu'il y vit depuis 16 ans. Les conditions d'une annulation de son statut de réfugié n'ont été non plus suffisamment examinées.

La cause est donc renvoyée à la justice bernoise afin qu'elle se prononce à nouveau sur ces points. Les recours des deux frères du restaurateur sont rejetés en revanche. (arrêts 6B_57, 94 et 116/2024 du 24 janvier 2025)