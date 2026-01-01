  1. Clients Privés
Nuit de la Saint-Sylvestre Recul du nombre d'appels à Nez Rouge

ATS

1.1.2026 - 14:50

Les bénévoles de Nez Rouge ont ramené 4700 personnes à bon port dans la nuit de la Saint-Sylvestre. Le nombre de transports a reculé par rapport à l'année dernière.

Au total, les 7000 bénévoles de Nez Rouge ont ramené 15'868 personnes à bon port durant les fêtes de fin d'année (archives).
ATS

Keystone-SDA

01.01.2026, 14:50

01.01.2026, 15:32

«Cette année encore, les chiffres confirment le changement d’habitude amorcé depuis la crise sanitaire. Et oui, il y a moins d’appels à Nez Rouge durant les fêtes de fin d’année», écrit l'organisme jeudi dans un communiqué.

Au total, l'organisation a effectué 7986 transports durant la période des fêtes de fin d'année, soit 6% de moins que l'an dernier. Elle a ramené un peu moins de 16'000 personnes. Un quart du total a été réalisé durant la nuit du Nouvel An. En 2019, Nez Rouge avait totalisé plus de 35'000 personnes transportées.

Initiée au Québec, l'opération Nez Rouge a débuté en 1990 en Suisse, dans le canton du Jura. Elle permet à un conducteur qui ne se sent plus en état de prendre le volant de se faire reconduire gratuitement à son domicile dans son propre véhicule. Cette action vise la prévention et la sensibilisation pour réduire le nombre d'accidents de la route.

