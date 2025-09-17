Qui est «Red Sparrow», ce top agent russe digne d'Hollywood?

Des données de téléphone portable et des protocoles de chat indiquent qu'Evguenia Kurotschkina est «Red Sparrow». Elle aurait été impliquée dans des meurtres, des enlèvements et le réseau d'espionnage de Marsalek: un véritable thriller, mais en vrai.

Evguenia Kurotschkina serait une espionne russe - tout comme «Red Sparrow». SDA/blue News

Dans le film, «Red Sparrow» est une héroïne de la CIA, incarnée par Jennifer Lawrence. Le blockbuster a rapporté 150 millions d'euros. Mais dans la réalité, derrière ce nom de code se cache une agent très dangereuse, liée à des actions d'espionnage spectaculaires et à l'ex-manager de Wirecard Jan Marsalek.

L'analyse des données des téléphones portables, des protocoles de chat et d'autres preuves indiquent fortement que derrière «Red Sparrow» se cache en réalité la Russe Evgenija Kurotschkina. C'est ce que révèlent les recherches de «Spiegel», «The Insider», ZDF, PBS Frontline et le «Standard».

Selon les recherches, son CV mentionnerait des compétences telles que les «techniques de combat rapproché» et le «maniement sûr» des armes à feu. Elle pourrait également avoir participé à l'enlèvement manqué d'un dissident russe et au meurtre brutal du Tiergarten à Berlin.

Kurotschkina serait en outre étroitement liée à Marsalek. Elle travaillerait directement pour l'homme des services secrets Stanislaw Petlinski, qui aurait introduit Marsalek dans le monde des services de renseignement russes il y a plusieurs années déjà.

La fuite de Marsalek en Russie

Après l'effondrement de Wirecard à l'été 2020, Marsalek s'est enfui à Moscou, où l'attendait une identité de couverture en tant que prêtre. C'est Kurotschkina qui aurait demandé le faux passeport. Elle l'aurait en outre emmené en Crimée dans un minibus.

En Russie, Marsalek a poursuivi ses activités d'espionnage pour les services secrets russes (FSB). Selon des recherches, son téléphone portable s'est localisé plus de 300 fois en onze mois à proximité du quartier général du FSB à Moscou. Quelques mois après sa fuite, il était déjà à la tête d'un réseau d'agents en Europe.

Le groupe, composé de femmes et d'hommes bulgares, s'était installé en Grande-Bretagne. Leur chef: l'informaticien Orlin Roussev, une vieille connaissance de Marsalek. Au printemps 2023, les autorités britanniques sont intervenues, ont arrêté les agents et les ont ensuite condamnés à plusieurs années de prison. Lors des raids, les enquêteurs ont saisi des centaines de cartes SIM, plus de 200 téléphones, des drones, des appareils d'écoute et des dizaines de milliers de discussions entre Roussev et Marsalek.

Enlèvement planifié au Monténégro

Particulièrement explosif: le projet d'enlèvement au Monténégro de Kirill Kachur, un agent de sécurité qui a fui la Russie. Devant le tribunal de Londres, une personne impliquée a déclaré qu'on lui avait dit que Kachur avait détourné des fonds. Elle a rencontré deux personnes qui se sont présentées comme des victimes de Kachur... mais probablement des espions russes. Des indices laissent penser que «Red Sparrow» a joué l'un de ces faux rôles de victime.

Le 29 décembre 2021, Kurotschkina a atterri au Monténégro via Istanbul. Le réseau d'agents bulgares avait été informé de son arrivée. Marsalek a fait savoir que Kachur pouvait mourir en cas d'urgence, mais qu'il était préférable de le transférer à Moscou. Finalement, l'opération a été annulée. Kachur rapporte toutefois avoir reçu des menaces jusqu'à aujourd'hui.

Lien avec le meurtre du zoo

L'assassinat de Selimchan Changoschwili à Berlin mène également à Kourotchkina. Changochvili, un demandeur d'asile géorgien, avait été abattu le 23 août 2019 par l'agent du FSB Vadim Krassikov au Tiergarten, avec un Glock transformé et un silencieux.

Kourotchkina était à Berlin dix jours avant le meurtre, Krassikov est arrivé quatre jours après elle. Elle a quitté la ville un jour plus tard. Dans les milieux de la sécurité, elle est considérée comme une «transformatrice de Glock», son numéro de téléphone a été retrouvé dans un téléphone portable correspondant. Des indices laissent penser qu'elle aurait pu remettre l'arme du crime.

Krassikov a été condamné à la prison à vie à Berlin, mais a été transféré en Russie à l'été 2024 dans le cadre d'un échange de prisonniers. Il y a été reçu par Vladimir Poutine en personne.

L'Autriche en ligne de mire

Le meurtre du Tiergarten n'est pas considéré comme un succès en Russie: trop d'erreurs ont entaché l'opération. L'ancien protecteur de la Constitution autrichienne Egisto Ott, chez qui des documents correspondants ont été trouvés lors de perquisitions, a rédigé une analyse de ces pannes. Ott aurait été en contact étroit avec Marsalek depuis des années.

Ott aurait également été lié au réseau d'espionnage bulgare. Marsalek a fait conduire à deux reprises un assistant au domicile de l'ex-gendre d'Ott, où les téléphones portables de trois hauts fonctionnaires autrichiens et un ordinateur portable crypté ont été remis. Ces appareils auraient ensuite été transportés à Moscou par la partenaire de Marsalek.

Espionnage à Vienne

A Vienne, les Bulgares ont également observé pendant des mois le journaliste d'investigation Christo Grozev. Pour «Bellingcat», Grozev avait identifié Krassikov comme le meurtrier du zoo. Marsalek a discuté avec son équipe de la manière d'enlever ou de tuer Grozev. Ott aurait auparavant demandé l'adresse de Grozev. Il nie toutefois tout lien avec Marsalek.

Le parquet de Vienne a entre-temps porté plainte contre Ott pour espionnage et abus de pouvoir. Il rejette toutes les accusations et bénéficie de la présomption d'innocence. Ott n'a toutefois jamais rencontré «Red Sparrow» en personne.