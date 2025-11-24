  1. Clients Privés
Carnet noir Regard pénétrant : le visage des méchants d'Hollywood est mort

Gregoire Galley

24.11.2025

L'un des acteurs allemands les plus renommés d'Hollywood, Udo Kier, connu pour ses rôles de méchants, est décédé à 81 ans, a affirmé dimanche le magazine américain Variety, citant son compagnon Delbert McBride.

Regard pénétrant le visage des méchants d'Hollywood est mort

Regard pénétrant le visage des méchants d'Hollywood est mort

L'un des acteurs allemands les plus renommés d'Hollywood, Udo Kier, connu pour ses rôles de méchants, est décédé à 81 ans, a affirmé dimanche le magazine américain Variety, citant son compagnon Delbert McBride.

24.11.2025

Agence France-Presse

24.11.2025, 14:23

24.11.2025, 15:19

Son visage particulier, marqué par un regard bleu très pénétrant, presque effrayant, associé à une fine silhouette, lui a permis de jouer dans plus de 200 films pendant plus d'un demi-siècle.

Après avoir accédé à la notoriété au début des années 1970 dans les longs métrages Chair pour Frankenstein et Du sang pour Dracula, produits par Andy Warhol, il a joué pour certains des plus grands cinéastes contemporains, comme son compatriote Rainer Werner Fassbinder (Lili Marleen, 1981) ou le Danois Lars von Trier, dont il était l'un des acteurs fétiches (Melancholia, 2011).

Dans les années 1990, Udo Kier a tenu plusieurs seconds rôles dans de grandes productions hollywoodiennes, telles qu'Ace Ventura, Détective chiens et chats, Armageddon et Blade.

Né Udo Kierspe à Cologne en 1944 et sauvé des décombres après un raid aérien allié qui avait frappé l'hôpital, Kier a grandi dans l'Allemagne d'après-guerre avant de déménager à Londres à l'âge de 18 ans pour apprendre l'anglais. Il a fait ensuite la navette entre l'Europe et les États-Unis au cours de sa carrière avant de s'installer plus tard à Los Angeles, puis à Palm Springs.

Sa dernière apparition à l'écran date de 2025, où il joue brièvement le rôle d'un rescapé juif de l'Holocauste au Brésil dans le film «L'Agent secret» du Brésilien Kleber Mendonça Filho, qui a obtenu le prix de la mise en scène au Festival de Cannes.

