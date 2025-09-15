  1. Clients Privés
Reims Sept policiers agressés, deux suspects interpellés

ATS

15.9.2025 - 19:09

Sept policiers hors service ont été agressés samedi soir dans le centre de Reims, en France «avec une violence extrême». Deux personnes ont été interpellées, a indiqué lundi le procureur de Reims, François Schneider.

Ces faits surviennent deux jours après une autre agression d'un policier à Tourcoing (Nord) (archives).
AFP

Keystone-SDA

15.09.2025, 19:09

Les policiers, qui devaient se retrouver dans un restaurant pour un pot de départ sur une place très passante de la ville après leur service, ont été pris pour cible et «lynchés» par «une dizaine» de personnes, qui les ont «frappés très violemment», a affirmé le procureur.

Six fonctionnaires se sont vus prescrire des incapacités totales de travail (ITT) allant de 4 à 28 jours, l'un pour une «cheville cassée», l'autre un nez cassé, un troisième pour des «coups de boucle de ceinture sur le crâne», et la moitié d'entre eux pour des «hématomes sur tout le corps».

«C'est un 'tabassage' en règle», a déploré le procureur de Reims, précisant que si les policiers n'étaient pas en service lors de l'agression, l'enquête «mène à penser que [les agresseurs] connaissaient la qualité de policiers des victimes».

D'après le syndicat de police Un1té Champagne-Ardenne, l'agression est survenue une heure et demi après une première «altercation», qui avait eu lieu quand les policiers, alors en service, sont intervenus «auprès de fauteurs de trouble». Les membres des forces de l'ordre auraient ensuite été «reconnus» et pris pour cible, rapporte le syndicat dans un message sur Facebook.

«Récidive légale»

Les deux personnes interpelées, âgées de 26 et 27 ans et originaires de Mayotte, «contestent tout», rapporte le procureur. Les deux sont en «récidive légale pour des faits de violence», et l'un deux était sorti de prison «depuis 4 jours».

Les suspects doivent être déférés lundi soir devant un juge d'instruction, d'après le procureur.

Le maire de Reims Arnaud Robinet a exprimé lundi «tout [s]on soutien» aux policiers sur son compte Facebook, assurant que «le très bon maillage de vidéosurveillance de la ville était d'une aide précieuse dans le cadre de l'enquête».

Ces faits surviennent deux jours après une autre agression d'un policier à Tourcoing (Nord), pour laquelle cinq adolescents ont été mis en examen dimanche.

