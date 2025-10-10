La rivalité entre Kendrick Lamar (à g.) et Drake (à dr.) n'aura pas de prolongement au tribunal. ATS

Une juge fédérale new-yorkaise a rejeté jeudi la plainte pour diffamation du rappeur canadien Drake contre le label Universal Music Group (UMG), sur fond de conflit avec le rappeur américain Kendrick Lamar.

Keystone-SDA ATS

Dans sa plainte au civil devant le parquet fédéral de Manhattan déposée en janvier, Drake accusait Universal d'avoir «approuvé, publié et lancé une campagne pour faire du 'buzz' viral» autour du morceau «Not like us», succès planétaire dans lequel son rival le traite de «pédophile».

La juge Jeannette Vargas a soutenu sa décision de rejeter cette plainte sur le fait que les accusations portées par Kendrick Lamar relèvent de l'"opinion» et ne sont donc pas passibles de poursuites.

«Dès le départ, cette plainte constituait un affront envers tous les artistes et leur expression créative, et n'aurait jamais dû voir le jour», a réagi dans un communiqué un porte-parole d'Universal Music Group, «satisfait du rejet de la plainte par le tribunal».

Bien qu'ils partagent le même label, UMG, Drake et Kendrick Lamar, 38 ans tous les deux, s'en sont pris l'un à l'autre dans plusieurs morceaux au vitriol en 2024 – une pratique classique du hip-hop.

Drake (Aubrey Drake Graham de son vrai nom) estimait qu'en faisant la promotion de «Not like us», succès autant auprès de la critique que sur les plateformes de streaming, leur maison de disques commune avait fait le choix du «profit de l'entreprise sur la sécurité et le bien-être de ses artistes».

Il dénonçait le fait d'avoir été la cible de «menaces physiques» – des coups de feu ont blessé un vigile de sa propriété à Toronto en mai 2024 – et d'être «bombardé par du harcèlement en ligne».

Dans son communiqué, UMG se «réjouit de poursuivre son travail afin de promouvoir avec succès la musique de Drake et d'investir dans sa carrière».