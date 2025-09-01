  1. Clients Privés
Suite à une enquête Relation amoureuse cachée : le CEO de Nestlé évincé

ATS

1.9.2025 - 19:40

Nestlé se sépare avec effet immédiat de son directeur général (CEO) Laurent Freixe. Cette décision intervient après une enquête sur une relation amoureuse cachée avec une collaboratrice qui lui était directement subordonnée, a précisé le géant de Vevey lundi soir.

Nestlé se sépare avec effet immédiat de son directeur général (CEO) Laurent Freixe.
Nestlé se sépare avec effet immédiat de son directeur général (CEO) Laurent Freixe.
ats

Keystone-SDA

01.09.2025, 19:40

01.09.2025, 20:51

Le conseil d'administration a estimé que le comportement de M. Freixe violait le code de conduite et les directives internes du groupe. Il a désigné le patron de Nespresso Philipp Navratil comme nouveau directeur général du groupe. L'organe de surveillance souligne que l'orientation stratégique de Nestlé reste inchangée et que l'on veut augmenter le rythme de croissance et d'efficience.

L'enquête contre M. Freixe a été menée sous la surveillance de l'ancien président du conseil d'administration Paul Bulcke et du nouveau président désigné Pablo Isla. Cité dans le communiqué, M. Bulcke a estimé que la décision était nécessaire. Les valeurs et la gouvernance de Nestlé représentent un fondement solide de l'entreprise. M. Bulcke a aussi remercié M. Freixe pour son engagement de plusieurs années.

M. Freixe n'aura exercé son mandat de directeur général que durant un an. Il travaillait au sein du groupe depuis 1986 et en était une des pierres angulaires.

Eaux en bouteille. Nestlé Waters réfute les contaminations des eaux Contrex et Hépar

Eaux en bouteilleNestlé Waters réfute les contaminations des eaux Contrex et Hépar

Un Suisse devient directeur général

Le nouveau patron du groupe, Philipp Navratil, travaille au sein de Nestlé depuis 24 ans. Il y a débuté sa carrière en 2001 à la révision interne. L'an dernier, il a été nommé directeur de Nespresso. Il fait partie de la direction de groupe depuis le début de cette année.

Cité dans le communiqué, il a déclaré que c'est un privilège de pouvoir et de devoir diriger le groupe à l'avenir. Il soutient totalement l'orientation stratégique de l'entreprise et de renforcer le plan d'actions et l'efficacité du groupe déjà mis en oeuvre.

Il veut collaborer avec le conseil d'administration, le président Paul Bulcke et le président désigné Pablo Isla pour accélérer la réalisation de la stratégie. Il s'agira de soutenir intensivement le projet de création de valeur.

M. Freixe faisait l'objet de critiques depuis un certain temps. Il avait de la peine à convaincre les investisseurs avec son plan de turnaround. Récemment, les chiffres semestriels avaient entraîné une chute du cours de l'action Nestlé.

Au départ pourtant les choses se présentaient bien. Après un exercice 2024 faible, les actions avaient connu un solide premier trimestre et s'étaient placées durant une bonne période comme le plus gros gagnant du SMI. Depuis, le titre a perdu une bonne partie de ces gains.

Alimentation. Nestlé voit ses revenus baisser au premier semestre

AlimentationNestlé voit ses revenus baisser au premier semestre

