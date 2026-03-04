Le tribunal correctionnel de Strasbourg a relaxé mercredi l'eurodéputée insoumise Rima Hassan. L'élue de gauche radicale était visée par une plainte pour injure publique d'une élue socialiste locale, à la suite de vifs échanges sur les réseaux sociaux.

Le tribunal a estimé que les propos de Rima Hassan n'ont pas "dépassé les limites de la liberté d'expression" (archives). ATS

Keystone-SDA ATS

L'affaire remonte à novembre 2024, quand l'eurodéputée se voit refuser la tenue d'une conférence sur la Palestine par l'université de Strasbourg.

La conseillère municipale de l'opposition socialiste Pernelle Richardot réagit dans la foulée sur son compte X en se félicitant de cette interdiction. «Une décision courageuse», poste-t-elle. «Il est temps que notre université arrête de servir de tribune aux soutiens de groupuscules islamistes!»

Rima Hassan réplique via le même canal en la qualifiant «d'islamophobe assumée», de membre de «la gauche coloniale» et conclut son post par «Personne n'oubliera».

«Des propos pour moi d'une violence inouie», avait déclaré Mme Richardot, qui figure en cinquième position sur la liste de la favorite aux élections municipales, Catherine Trautmann. L'élue PS avait dénoncé une «attaque personnelle», qui avait «pour la première fois fait peur à mon entourage et qui m'a fait peur à moi», lors d'une audience en décembre à laquelle Mme Hassan n'avait pas assisté.

Le tribunal a estimé mercredi que si les propos de cette dernière entraient bien dans le cadre d'une injure publique, ils «ont été tenus dans un contexte du débat public et politique entre deux élues, un débat où les termes outrageants sont régulièrement employés» et n'ont pas «dépassé les limites de la liberté d'expression».

«Nous avons été suivis dans notre argumentation, ce qui est particulièrement satisfaisant», a réagi l'avocat de Rima Hassan, Vincent Brengarth, heureux que les magistrats aient su «résister face à ce qui s'apparente à une tentative de criminalisation de la parole» de sa cliente.

La décision est «très décevante», a déclaré de son côté l'avocate de l'élue socialiste, Sabrina Goldman: «Pour avoir dénoncé l'extrémisme» de Mme Hassan, Mme Richardot s'est «fait mettre une cible dans le dos».