  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Strasbourg Relaxe de Rima Hassan accusée d'injure publique

ATS

4.3.2026 - 11:26

Le tribunal correctionnel de Strasbourg a relaxé mercredi l'eurodéputée insoumise Rima Hassan. L'élue de gauche radicale était visée par une plainte pour injure publique d'une élue socialiste locale, à la suite de vifs échanges sur les réseaux sociaux.

Le tribunal a estimé que les propos de Rima Hassan n'ont pas "dépassé les limites de la liberté d'expression" (archives).
Le tribunal a estimé que les propos de Rima Hassan n'ont pas "dépassé les limites de la liberté d'expression" (archives).
ATS

Keystone-SDA

04.03.2026, 11:26

04.03.2026, 11:53

L'affaire remonte à novembre 2024, quand l'eurodéputée se voit refuser la tenue d'une conférence sur la Palestine par l'université de Strasbourg.

La conseillère municipale de l'opposition socialiste Pernelle Richardot réagit dans la foulée sur son compte X en se félicitant de cette interdiction. «Une décision courageuse», poste-t-elle. «Il est temps que notre université arrête de servir de tribune aux soutiens de groupuscules islamistes!»

Rima Hassan réplique via le même canal en la qualifiant «d'islamophobe assumée», de membre de «la gauche coloniale» et conclut son post par «Personne n'oubliera».

«Des propos pour moi d'une violence inouie», avait déclaré Mme Richardot, qui figure en cinquième position sur la liste de la favorite aux élections municipales, Catherine Trautmann. L'élue PS avait dénoncé une «attaque personnelle», qui avait «pour la première fois fait peur à mon entourage et qui m'a fait peur à moi», lors d'une audience en décembre à laquelle Mme Hassan n'avait pas assisté.

Le tribunal a estimé mercredi que si les propos de cette dernière entraient bien dans le cadre d'une injure publique, ils «ont été tenus dans un contexte du débat public et politique entre deux élues, un débat où les termes outrageants sont régulièrement employés» et n'ont pas «dépassé les limites de la liberté d'expression».

«Nous avons été suivis dans notre argumentation, ce qui est particulièrement satisfaisant», a réagi l'avocat de Rima Hassan, Vincent Brengarth, heureux que les magistrats aient su «résister face à ce qui s'apparente à une tentative de criminalisation de la parole» de sa cliente.

La décision est «très décevante», a déclaré de son côté l'avocate de l'élue socialiste, Sabrina Goldman: «Pour avoir dénoncé l'extrémisme» de Mme Hassan, Mme Richardot s'est «fait mettre une cible dans le dos».

Les plus lus

Guerre en Iran : le Premier ministre espagnol suscite la colère de Trump
«Un tournant qui marquera une génération» - Alain Berset alerte
«Quand je l'ai rencontré, il n'arrêtait pas de dire: 'Je suis si heureux'»
Nouveaux billets suisses: un design romand séduit la BNS
L’ex-gardien de l’Iran disparaît après avoir critiqué Ali Khamenei
Le Texas donne le ton et pourrait mettre Donald Trump dans l’embarras !