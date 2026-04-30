Le président de la Confédération et son homologue italien discuteront des relations entre les deux pays, de l'incendie de Crans-Montana (VS) et de l'actualité internationale, a fait savoir jeudi le Département de l'économie. Guy Parmelin sera aussi présent au sommet de la Communauté politique européenne lundi prochain, il y rencontrera notamment Giorgia Meloni.

Giorgia Meloni va rencontrer Guy Parmelin. ats

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Guy Parmelin se rendra aussi au Vatican mercredi pour la cérémonie d'assermentation des nouvelles recrues de la Garde suisse pontificale. Il rencontrera également le pape Léon XIV et le cardinal secrétaire d'Etat Pietro Parolin. Les entretiens porteront notamment sur la construction de la nouvelle caserne de la Garde suisse.

En début de semaine, le chef de l'économie représentera la Suisse au huitième sommet de la Communauté politique européenne (CPE). Elle a lieu le 4 mai à Erevan en Arménie.

Dans le cadre d’entretiens bilatéraux, il rencontrera notamment le Taoiseach (Premier ministre) Micheál Martin dans l’optique de la présidence irlandaise du Conseil de l’Union européenne (UE) au semestre prochain, indique le communiqué du DEFR.

Guy Parmelin y rencontrera la cheffe du gouvernement italien Giorgia Meloni. Une porte-parole du DEFR a confirmé cette information parue dans l'Aargauer Zeitung, la Luzerner Zeitung et la St. Galler Tagblatt. Le Département n'est pour l'heure, pas en mesure de fournir des informations sur la durée et le contenu de l'échange.