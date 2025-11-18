  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Féminicide Renens: accusé d'assassinat pour avoir tué son ex-compagne

ATS

18.11.2025 - 14:09

Une nouvelle affaire de féminicide passe mardi devant la justice vaudoise. Un homme de 25 ans comparaît devant le Tribunal criminel de Lausanne pour avoir poignardé à mort son ex-compagne, qui venait de le quitter et à qui il devait de l'argent.

Le procès se tient dans la salle d'audience cantonale de Renens (archives).
Le procès se tient dans la salle d'audience cantonale de Renens (archives).
ATS

Keystone-SDA

18.11.2025, 14:09

La victime, âgée de 23 ans, a été tuée en mai 2023 à Lausanne, d'un coup de couteau de cuisine dans la gorge alors qu'elle se trouvait dans sa voiture. Son agresseur s'était lui-même rendu à la police.

Cela faisait plusieurs mois que la victime était surveillée, harcelée et privée de ses amis par cet homme, avec qui elle était en couple depuis 2019. Elle lui réclamait aussi le remboursement d'environ 37'000 francs. De l'argent qu'elle avait hérité à la mort de son père et qu'elle avait prêté à son compagnon, sans jamais obtenir de remboursement. Le prévenu, un Serbe arrivé en Suisse en 2011, est accusé d'assassinat.

Violent et manipulateur

Durant l'instruction, les personnes qui le connaissent, y compris des proches, l'ont décrit comme «bagarreur», «manipulateur», «mythomane», «possessif», «glandeur», «flambeur» ou encore «profiteur», a listé la présidente de la Cour, en ouverture d'audience.

Ce profil a été confirmé par une ancienne compagne du prévenu, avec qui elle a eu un fils, et appelée mardi à témoigner. Elle a raconté avoir été «sous l'emprise» de cet homme, lequel profitait de son argent, la coupait de ses amis, la frappait et lui infligeait des contraintes sexuelles.

Face à ses juges, l'accusé a reconnu avoir agi «comme un monstre». Il n'est toutefois pas parvenu à expliquer son crime, ni le calvaire qu'il a fait subir à ces femmes. «Je n'étais pas moi-même. J'étais fou, immature, débile», a-t-il répété tout au long de son interrogatoire. Selon lui, c'est la prison qui lui a permis «d'apprendre» et de «trouver des repères.»

Recherche glaçante

Le jour du crime, il avait effectué différentes recherches sur internet, notamment sur «comment tuer rapidement avec un couteau». Il avait ensuite «appâté» sa victime en lui faisant miroiter la vente d'une voiture afin de rembourser une partie de ses dettes.

Après avoir donné le coup de couteau fatal, il avait appelé la police et déclaré avoir «planté sa copine». La jeune femme était décédée quatre jours plus tard au CHUV.

Pour le Ministère public, le prévenu a tué la jeune femme lorsqu'il a compris qu'elle ne se remettrait pas en couple avec lui et qu'il allait perdre tous les avantages financiers de sa relation. Le procès se poursuit jusqu'à mercredi.

Rassemblement

Mardi matin, une cinquantaine de personnes étaient présentes dans le public pour soutenir les proches de la victime. Un rassemblement a aussi été organisé devant le tribunal de Renens, initié par la Grève féministe Vaud et le groupe lausannois d'Offensive contre les féminicides.

Dans un communiqué, les deux organisations ont dénoncé «un système défaillant» et «un manque criant de moyens et de prévention» pour lutter contre les violences faites aux femmes. Selon leur décompte, 27 femmes ont été tuées par leur conjoint ou ex-conjoint depuis le début de l'année en Suisse.

Les plus lus

Un navire transportant près de 4000 bovins dérive en mer depuis des semaines
«La Suisse aurait pu se faire très peur à Pristina»
La société de Cédric Flaction épinglée pour de fausses déclarations
Divorcer en Suisse: un «risque social» à prendre au sérieux
Collector : quand Senderos posait avec un bébé, aujourd’hui crack de la Nati !