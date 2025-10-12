  1. Clients Privés
Une boîte en bois cachée Il rénove sa maison et trouve un trésor, mais il y a un hic...

ai-scrape

12.10.2025 - 17:29

Lors de travaux de rénovation, un ouvrier a trouvé des obligations d'État de l'époque fasciste cachées dans un mur. Malheureusement, ces documents ne peuvent plus être échangés et sont devenus des vieux papiers.

À l'insu de l'homme, son grand-père avait caché une boîte en bois dans les murs de la maison (illustration image d'archive).
À l'insu de l'homme, son grand-père avait caché une boîte en bois dans les murs de la maison (illustration image d'archive).
KEYSTONE

Antonio Fontana

12.10.2025, 17:29

12.10.2025, 22:16

Un ouvrier de Ceccano, dans la province de Frosinone, a fait une découverte surprenante lors de travaux de rénovation de sa maison. Comme le rapporte le magazine «Oggi», il a trouvé, à l'intérieur d'un mur, une boîte en bois contenant des obligations d'État.

Ces obligations, achetées par son grand-père agriculteur à l'époque fasciste, auraient dû rapporter une somme considérable, soit environ un milliard de lires. Or, arrivées à échéance...en 1962, elles n'ont désormais plus aucune valeur pour la banque nationale.

Une indemnisation? Rien de moins sûr...

L'ouvrier a déclaré au «Messaggero» qu'il était très proche de son grand-père et qu'il pense que c'est lui qui l'a guidé vers la découverte du trésor caché.

«Comme les hommes de son époque, il était un grand épargnant», a expliqué l'ouvrier. «Il est dommage que le fruit de ses sacrifices ne soit découvert que maintenant et risque d'être gaspillé», déplore-t-il.

Malgré la possibilité d'une action en justice pour faire reconnaître la valeur actuelle du trésor, qui pourrait s'élever à 2 millions d'euros, des expériences similaires dans le passé n'ont pas abouti.

