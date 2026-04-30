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«On voit le bout du tunnel...» Rénovée, la Fondation Bodmer rouvrira ses portes le 18 septembre

ATS

30.4.2026 - 14:32

La Fondation Martin Bodmer rouvrira ses portes le 18 septembre après une vaste rénovation de ses bâtiments historiques. Le chantier a permis de moderniser les infrastructures, d'améliorer l’accessibilité et de réduire l’empreinte environnementale du site.

Jacques Berchlold, directeur de la Fondation Martin Bodmer, a présenté jeudi les espaces rénovés du site qui sera réouvert au public le 18 septembre.
Jacques Berchlold, directeur de la Fondation Martin Bodmer, a présenté jeudi les espaces rénovés du site qui sera réouvert au public le 18 septembre.
ATS

Keystone-SDA

30.04.2026, 14:32

30.04.2026, 14:35

«Le projet arrive à son terme; on voit le bout du tunnel après trois ans de travaux interminables», a déclaré Jacques Berchtold, directeur de la Fondation Martin Bodmer jeudi devant la presse à Cologny (GE). Ils ont été guidés par le souci de moderniser les équipements et de répondre aux normes actuelles, a-t-il poursuivi.

Inaugurés en 1951, les deux pavillons néoclassiques ont fait l’objet d’une rénovation énergétique complète. Le chauffage au fioul a été remplacé par des pompes à chaleur, complétées par des panneaux photovoltaïques. L’isolation des toitures et le remplacement des fenêtres permettent désormais un meilleur confort thermique pour le public et les équipes.

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