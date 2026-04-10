Une personne chanceuse a décroché le gros lot à l'Eurodreams jeudi soir. Elle a gagné une rente mensuelle de 30'000 francs durant 30 ans, en cochant les six bons numéros 3, 7, 8, 19, 24 et 29, ainsi que le numéro spécial «dream» 5, a annoncé la Loterie romande.

Un ou une chanceuse a gagné une rente mensuelle de 30'000 francs durant 30 ans au tirage de l'Eurodreams. Le billet gagnant a été validé au Portugal (image symbolique). sda

Keystone-SDA ATS

Le pactole a été remporté au Portugal, l'un des huit pays proposant ce jeu. En Suisse, Eurodreams est exploité par la Loterie romande et par Swisslos côté alémanique.

Le deuxième rang de gain, obtenu avec six numéros gagnants mais sans le numéro «dream», propose une rente mensuelle de 2222 francs durant cinq ans. Le tirage du jeu est effectué les lundis et jeudis soir.

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