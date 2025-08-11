  1. Clients Privés
Formation Rentrée scolaire sous la chaleur dans plusieurs cantons

ATS

11.8.2025 - 13:32

Un ventilateur aère une classe à Winterthour. (archives)
Un ventilateur aère une classe à Winterthour. (archives)
ATS

Dans une grande partie de la Suisse alémanique, les enfants ont repris le chemin de l'école lundi après les vacances d'été. Une semaine chaude les attend, avec un mercure dépassant les 30 degrés. Différentes mesures sont recommandées pour lutter contre la chaleur.

Keystone-SDA

11.08.2025, 13:32

Les enfants des cantons d'Argovie, Appenzell Rhodes-Extérieures, Appenzell Rhodes-Intérieures, Bâle-Campagne, Bâle-Ville, Berne (écoles germanophones), Glaris, Grisons, Obwald, Saint-Gall, Schaffhouse, Soleure, Schwyz et Thurgovie commencent la nouvelle année scolaire lundi.

C'est ce qui ressort des documents de la Conférence des directrices et directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP). En Suisse romande, la rentrée se fera de manière échelonnée dès la semaine prochaine.

Des températures allant jusqu'à 31 degrés sont prévues dans les villes de Bâle et de Berne, selon le bulletin de MétéoSuisse. Mercredi, le thermomètre devrait afficher jusqu'à 36 degrés à Bâle. En raison de la chaleur, une grande partie de la Suisse est actuellement en danger marqué ou modéré.

Mesures contre la chaleur

Pour lutter contre la chaleur dans les salles de classe, l'association faîtière des enseignantes et enseignants suisses (LCH) prévoit différentes mesures, recommandées à partir de 24 degrés.

Il est recommandé de faire de l'ombre en fermant les stores extérieurs, d'utiliser des ventilateurs pour rafraîchir l'air et d'éteindre les appareils électriques inutiles afin que leur chaleur résiduelle ne réchauffe pas davantage l'air. En ce qui concerne l'aération, les fenêtres doivent être ouvertes en particulier la nuit ou tôt le matin.

