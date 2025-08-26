Le petit avion qui a coulé, fin juillet, dans le lac des Quatre-Cantons après y avoir amerri d'urgence a été extrait des eaux mardi au large de Kehrsiten (NW). Un bateau l'a finalement transporté jusqu'au rivage. Il se trouve désormais dans un hangar.

L'appareil se trouvait au fond du lac, le nez planté dans la vase, à une centaine de mètres de profondeur (archives). sda

L'appareil se trouvait au fond du lac, le nez planté dans la vase, à une centaine de mètres de profondeur. Il a été remonté mardi matin jusqu'à 15 mètres au-dessous du niveau de l'eau pour y être stabilisé en position horizontale avant d'être extrait du lac à la mi-journée avec une grue, puis transporté par bateau jusqu'au rivage, à Rotzloch (NW). Il va désormais être inspecté dans un hangar d'un aérodrome militaire.

Le SESE va pouvoir enquêter

L'opération de repêchage s'est très bien passée, malgré sa grande complexité, s'est réjoui Martin Pohl, enquêteur au Service suisse d'enquête de sécurité (SESE), face aux médias. Pour la mener à bien, un périmètre de 500 mètres sur 500 a été bouclé sur le lac. De plus, les bateaux s'approchant de la zone fermée ont dû ralentir fortement pour ne pas provoquer de vagues.

Le SESE va se pencher désormais sur les données enregistrées par les instruments de l'avion. Dans l'ensemble, l'appareil se trouve dans un bon état, précise Martin Pohl.

Passagère blessée, pilote indemne

L'avion de tourisme, un Daher de type TBM-940, avait décollé le 28 juillet de l'aéroport de Buochs (NW) à destination de Burg Feuerstein, en Allemagne. Après trois minutes de vol, le pilote a dû le poser en catastrophe sur le lac, au large de Hertenstein (LU), au nord du Bürgenstock (NW). Le pilote s'en est sorti indemne alors que la passagère a été blessée.

La police nidwaldienne a pu recueillir, peu après, l'homme âgé de 78 ans et sa passagère de 55 ans. Cette dernière a été hospitalisée.