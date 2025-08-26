  1. Clients Privés
Accident aérien Repêchage du petit avion qui a coulé dans le lac des Quatre-Cantons

ATS

26.8.2025 - 11:53

Le repêchage du petit avion qui a coulé, fin juillet, dans le lac des Quatre-Cantons après y avoir amerri a commencé mardi matin. Il a été remonté à une profondeur de 15 mètres et doit désormais être extrait par une grue au large de Kehrsiten (NW).

L'avion doit être extrait du lac mardi à l'aide d'une grue depuis une profondeur de 15 mètres. Il y avait été remonté en matinée.
L'avion doit être extrait du lac mardi à l'aide d'une grue depuis une profondeur de 15 mètres. Il y avait été remonté en matinée.
ATS

Keystone-SDA

26.08.2025, 11:53

26.08.2025, 12:11

L'avion de tourisme, un Daher de type TBM-940, avait décollé le 28 juillet de l'aéroport de Buochs (NW) à destination de Burg Feuerstein, en Allemagne. Après trois minutes de vol, le pilote a dû le poser en catastrophe sur le lac, au large de Hertenstein (LU), au nord du Bürgenstock (NW). Le pilote s'en est sorti indemne tandis que la passagère a été blessée.

La police nidwaldienne a pu recueillir aussitôt l'homme âgé de 78 ans et sa passagère de 55 ans. Cette dernière a été hospitalisée.

