Les frères Menendez, célèbres aux Etats-Unis pour avoir tué leurs richissimes parents en 1989, vont devoir patienter: l'audience fixée pour examiner leur demande de libération a été reportée aux 20 et 21 mars, a annoncé vendredi le procureur de Los Angeles.

Les deux frères avaient défrayé la chronique en tuant leurs parents, José et Mary Louise Menendez, dans leur maison familiale huppée de Beverly Hills. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

«Ce report est dû à l'impact des récents incendies sur les préparatifs des parties» impliquées dans l'affaire, a expliqué Nathan Hochman dans un communiqué.

Toujours en cours autour de la mégapole américaine, ces feux ont fait au moins 27 morts et déplacé des dizaines de milliers de personnes.

Erik et Lyle Menendez, actuellement emprisonnés à vie, devaient initialement comparaître les 30 et 31 janvier devant un juge. Les deux frères avaient défrayé la chronique en tuant leurs parents, José et Mary Louise Menendez, dans leur maison familiale huppée de Beverly Hills.

Leur procès, l'un des premiers retransmis à la télévision, avant même celui du joueur de football américain O.J. Simpson, est resté gravé dans la mémoire collective américaine.

Les procureurs avaient accusé les deux jeunes hommes, âgés de 18 et 21 ans au moment des faits, d'avoir assassiné leurs parents pour hériter de leur fortune de 14 millions de dollars.

Les frères ont eux présenté ces meurtres comme une tentative désespérée d'autodéfense, en affirmant avoir été violés pendant des années par leur père.

La série de fiction «Monstres: L'histoire de Lyle et Erik Menendez» ainsi qu'un documentaire produit par Netflix ont récemment relancé l'intérêt pour cette affaire, dans un monde où le mouvement #MeToo a changé la perception des victimes de violences sexuelles.

Le dossier suscite une véritable frénésie: la mobilisation en ligne en faveur des deux frères est soutenue par des célébrités comme Kim Kardashian. Lors des derniers mois de 2023, la maison où a eu lieu le meurtre a été assaillie par les curieux venant se prendre en photo devant la façade.

Erik et Lyle, désormais âgés de 53 et 56 ans, ont passé plus de trente ans derrière les barreaux. Leurs avocats réclament leur libération à la lumière de nouveaux éléments qui rendraient caduque leur condamnation pour meurtre: une lettre de l'époque où Erik évoque les agressions sexuelles de son père à un cousin avant le meurtre, ainsi que le témoignage d'un ex-chanteur de boys band latino, qui explique avoir été drogué et violé par José Menendez dans les années 1980.