Espagne L'hommage national aux victimes de l'accident ferroviaire reporté

ATS

26.1.2026 - 11:22

L'hommage national aux victimes de la tragédie ferroviaire qui a fait 45 morts le 18 janvier dans le sud de l'Espagne, prévu initialement le 31 janvier à Huelva, en Andalousie, a été reporté sine die, ont indiqué les services du Premier ministre. La nouvelle date n'est pas encore connue.

KEYSTONE

Keystone-SDA

26.01.2026, 11:22

26.01.2026, 11:23

«Après avoir parlé avec une large majorité des familles des victimes de l'accident d'Adamuz», il s'avère qu'«un grand nombre d'entre elles seraient dans l'impossibilité d'assister à l'hommage d'État le 31 janvier et que beaucoup préfèrent qu'il soit organisé ultérieurement», indique dans un message diffusé aux médias le gouvernement espagnol.

En accord avec les autorités andalouses, il a donc été décidé de «reporter la tenue dudit hommage à une nouvelle date afin de réunir le plus grand nombre possible de proches». Contactée par l'AFP, la présidence du gouvernement n'a pas communiqué dans l'immédiat de nouvelle date.

Deux cérémonies de commémoration se sont tenues dimanche, une semaine exactement après l'accident, notamment à Huelva, dont étaient originaires 36 des 45 personnes tuées, et à Adamuz, où la collision des deux trains à grande vitesse a eu lieu. Vingt-deux personnes sont toujours hospitalisées après la catastrophe.

Les premiers éléments de l'enquête officielle s'orientent vers l'hypothèse de la rupture d'un rail ayant provoqué le déraillement du premier train. Les trois derniers wagons de ce train Iryo se sont déportés sur la voie réservée à la circulation en sens inverse et sur laquelle arrivait un train de la compagnie nationale Renfe, qui les a heurtés de plein fouet. Les deux trains, qui roulaient à plus de 200 km/h, transportaient au total plus de 500 passagers.

