Retentissante affaire à la «Sextape» : un maire défraie la chronique en France

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Escort-boy, chantage... Retentissante affaire à la «Sextape» : un maire défraie la chronique en France

Gregoire Galley

22.9.2025

Escort-boy, caméra cachée et accusations de chantage pour museler un rival: le maire de Saint-Etienne, dans le centre-est de la France, et d'anciens proches sont jugés à partir de lundi dans une retentissante affaire à la «sextape».

Rattrapé par la police, le maire de Saint-Etienne risque une peine de prison et d'inéligibilité (image d’illustration).
Rattrapé par la police, le maire de Saint-Etienne risque une peine de prison et d'inéligibilité (image d’illustration).
ats

Agence France-Presse

22.09.2025, 08:07

Au coeur du procès prévu toute la semaine à Lyon, le maire Gaël Perdriau, 53 ans, exclu du parti Les Républicains (droite), est jugé aux côtés d'anciens proches pour chantage, association de malfaiteurs et détournement de fonds publics.

Accusé d'avoir utilisé une vidéo intime pour museler un rival, l'édile assure avoir été victime d'une instruction «à charge» et espère convaincre le tribunal de son innocence. Il risque une peine de prison et d'inéligibilité.

«J'ai besoin d'être débarrassé de cette épée de Damoclès» avant les (élections) municipales de mars 2026, a-t-il déclaré à l'AFP à quelques jours de l'audience. Sinon, «la campagne de mes opposants» ne portera que sur les éléments du dossier ayant fuité de manière «partielle et partiale», a-t-il ajouté.

Complot

Car, malgré les poursuites le visant et le lâchage d'une grande partie de la classe politique locale, Gaël Perdriau envisage de briguer un nouveau mandat.

Il reste ainsi sur la ligne combative qu'il a adoptée quand le scandale a éclaté, en août 2022, avec une enquête du magazine d'investigation en ligne Médiapart.

Sur la base des confessions d'un acteur-clé, le site a révélé l'existence d'un complot ourdi à la mairie pour museler Gilles Artigues, alors premier adjoint de M. Perdriau.

Ce centriste catholique, qui s'était opposé au mariage homosexuel, a été filmé à son insu en janvier 2015 dans une chambre d'hôtel parisien avec un escort-boy, et les années suivantes la vidéo a servi à brimer ses velléités d'indépendance, écrit Médiapart en publiant des extraits de cet enregistrement volé. L'affaire étant alors publique, Gilles Artigues porte plainte pour «chantage aggravé».

Gardes à vue, mises sur écoute, perquisitions s'enchaînent. En juin, les juges d'instruction estiment avoir suffisamment de preuves pour renvoyer le maire devant la justice avec son ancien directeur de cabinet Pierre Gauttieri, son ancien adjoint à l'Education Samy Kéfi-Jérôme, et l'ex-compagnon de celui-ci Gilles Rossary-Lenglet.

Ce dernier, un personnage atypique qui fréquentait les milieux politiques sans avoir de mandat, est l'homme par lequel le scandale est arrivé. C'est lui qui, séparé, au chômage et malade, est allé voir Médiapart avec la «sextape».

«Société taxi»

Selon son récit, le maire et son directeur de cabinet, un duo soudé, cherchaient les moyens de «tenir» le premier adjoint avec lequel ils avaient conclu un accord électoral de circonstance pour reprendre la ville à la gauche en 2014, mais dont ils redoutaient qu'il cherche à s'émanciper.

Ils s'en étaient ouverts au jeune et ambitieux adjoint à l'Education, qui avait sollicité son conjoint. Gilles Rossary Lenglet admet avoir alors eu l'idée de piéger Gilles Artigues «sur le plan des moeurs».

Devant les enquêteurs, Samy Kéfi-Jérôme reconnaît avoir attiré Gilles Artigues dans la chambre d'hôtel et caché une caméra.

Après de premières dénégations, le directeur de cabinet reconnaît son implication et avoue avoir envisagé de compromettre un autre adversaire, l'ancien maire de Saint-Etienne Michel Thiollière, avec une prostituée mineure, sans aller jusqu'au bout cette fois. Surtout, Pierre Gauttieri lâche Gaël Perdriau qui, dit-il, a donné son «feu vert» au complot et a pris en main son volet financier.

Selon les conclusions des enquêteurs, consultées par l'AFP, le piège a en effet été financé à hauteur de 40.000 euros par des fonds municipaux, via des subventions accordées sur «la réserve du maire» à deux associations, ayant servi de «société taxi».

Deux couples, à la tête de ces associations, seront jugés pour «abus de confiance». Sans être au courant de l'existence de la vidéo, ils ont reversé les subventions à Gilles Rossary-Lenglet, qui s'en est notamment servi pour payer l'escort-boy avec lequel Gilles Artigues a été filmé.

Les plus lus

Des pluies diluviennes attendues en Suisse !
5 heures de cérémonie dans un stade bondé, pour saluer «un géant de sa génération»
Lausanne: on connaît la cause de la chute du cèdre de Pré-du-Marché
Des millions de francs finiraient... à la poubelle!
4 ans après la disparition de Delphine Jubillar, son mari aux assises pour meurtre
Retentissante affaire à la «Sextape» : un maire défraie la chronique en France