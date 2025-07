Elle rentre chez elle… et tombe sur 70 poussins, sortis d’œufs du supermarché

En ouvrant la porte de chez elle, une femme de Qingdao, dans la province de Shandong, en Chine, n’en croit pas ses yeux : 70 poussins piaillent dans son salon. Tous éclos à partir d’œufs achetés… au supermarché.

Retour à la maison avec surprise : 70 poussins attendaient la femme (image symbolique) Keystone

Nicolò Forni fon

Pas le temps ? blue News résume pour toi Mme Jiang, qui est rentrée chez elle après deux jours d'absence, a découvert 70 poussins issus d'œufs achetés au supermarché.

Les œufs habituellement vendus dans les supermarchés ne sont pas fécondés, mais s'ils sont achetés auprès d'un agriculteur local ou sur un marché, ils peuvent l'être.

Une autre explication est que les œufs ont été exposés à une source de chaleur, comme un radiateur ou le soleil, ce qui a favorisé le développement embryonnaire, ou qu'ils étaient déjà partiellement incubés. Montre plus

Une femme de Qingdao, dans la province chinoise de Shandong, a été incroyablement surprise en rentrant chez elle de trouver 70 poussins issus de trois cartons d'œufs qu'elle avait achetés.

Selon le quotidien China Daily, Mme Jiang, qui était absente depuis deux jours, a entendu des gazouillis dès qu'elle a ouvert la porte d'entrée et a découvert qu'un peu plus de 40 poussins avaient déjà éclos et que d'autres étaient encore en train de naître.

Au total, 70 poussins ont éclos sur 90 œufs. La famille a rapidement créé un abri de fortune avec de vieux pulls et a nourri les poussins avec du bouillon de riz chaud à l'aide d'une seringue, réussissant à les garder tous en bonne santé.

Deux d'entre eux ont été adoptés par le fils de Mme Jiang, tandis que les autres ont été confiés à leurs parents.

En Qingdao, provincia de Shandong 🇨🇳 , la Sra. Jiang regresó a casa después de estar fuera durante 2 días y se encontró con una sorpresa inesperada: decenas de polluelos que, según ella, nacieron de 3 cartones de huevos... 🥚🐣🐤



pic.twitter.com/RTrXmFsJAk — El Club del Arte 🎨📷📚🖼🕍🎼 (@Arteymas_) July 20, 2025

Comment cela a-t-il pu se produire ?

L'affaire a soulevé des questions quant à la possibilité de faire éclore des poussins à partir d'œufs achetés au supermarchée. Le China Daily explique que les œufs vendus dans les supermarchés sont généralement "non fécondés" car ils proviennent d'élevages sans coqs.

Cependant, si les œufs ont été achetés chez un agriculteur, sur un marché local ou dans une ferme non industrielle, il est possible qu'il s'agisse d'œufs fécondés, pondus par des poules vivant avec un coq. Dans ce cas, si les œufs avaient été conservés dans des conditions favorables (chaleur, humidité), l'embryon aurait pu commencer à se développer.

Une autre explication possible, rapportée par "The Guardian", est que les œufs ont été exposés à une source de chaleur, comme un radiateur ou le soleil brûlant de l'époque, ce qui a favorisé le développement de l'embryon.

Il est également possible que les œufs aient été partiellement incubés, peut-être par une poule avant d'être collectés, et qu'avec un peu plus de chaleur, ils aient achevé leur développement.