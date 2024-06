A prendre un peu au sérieux et sinon avec beaucoup d'humour: le championnat «interplanétaire» du célèbre jeu de mains «Feuille-caillou-ciseaux» fait son grand retour à Lausanne. Abandonné après dix éditions en 2014, «un revival» est annoncé pour dimanche après-midi 7 juillet aux Pyramides de Vidy, au bord du lac.

La 10e et dernière édition du championnat "interplanétaire" de "Feuille-caillou-ciseaux" avait eu lieu en 2013 (photo) à Lausanne. Le tournoi décalé est de retour pour un "revival" le dimanche 7 juillet aux Pyramides de Vidy (archives). ATS

La première édition de cette compétition décalée, équilibre fastidieux entre réflexion et réactivité, s'était tenue en 2014, sous la houlette du collectif pour la promotion de la bonne humeur (ARERIRORU). En marge du tournoi principal, les spectateurs pourront aussi s'essayer à une course de bébé rampant et des parties du jeu «1,2,3, soleil», indiquent les organisateurs dans un communiqué.

L'inscription au championnat est de cinq francs, mais elle est gratuite si les participants viennent déguisés. Le collectif, lui, annonce déjà qu'«après cette célébration de l'absurdité cosmique, il prévoit de se redissoudre aux confins de l'espace».

sj, ats