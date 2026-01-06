  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Alpes françaises Retrouvé inconscient contre un rocher, un skieur décède

Clara Francey

6.1.2026

Un skieur espagnol est décédé après avoir été retrouvé inconscient contre un rocher dans un secteur hors piste d'une station des Alpes françaises.

La station des Menuires est endeuillée par le décès d’un skieur espagnol.
La station des Menuires est endeuillée par le décès d’un skieur espagnol.
IMAGO/Panthermedia

Agence France-Presse

06.01.2026, 16:20

La victime a été prise en charge très rapidement par les pisteurs-secouristes puis par un médecin héliporté mais n'a pu être ranimée et «a été déclarée décédée sur place», a annoncé mardi la station des Menuires, en Savoie.

En raison de l'état de la neige, rare et verglacée par endroits, la pratique du ski hors piste est particulièrement déconseillée en ce moment et qualifiée de «dangereuse» par les professionnels.

Un skieur américain d'une cinquantaine d'années est mort le 30 décembre dans un secteur hors piste de la station voisine de Val Thorens après avoir heurté violemment un rocher. Deux autres jeunes skieurs sont également décédés quelques jours plus tôt suite à des chutes dans les domaines des Karellis et de Méribel-Mottaret, en Savoie.

Deux skieurs, dont un guide de haute-montagne, sont par ailleurs décédés le 26 décembre dans des avalanches dans les stations de ski de La Plagne et de Valloire (Savoie).

Selon les chiffres du Système national d'observation de la sécurité en montagne (SNOSM), hors avalanche, 18 personnes sont décédées des suites d'événements traumatiques dans les domaines skiables en France lors de la saison 2024/25, dont 2 se trouvaient hors piste.

Les plus lus

«Inacceptable» - Les familles des victimes consternées !
«Je porterai ce fardeau toute ma vie» - Un président éprouvé reconnaît un manquement
5 morts en France et perturbations dans plusieurs pays
Un terrible deuil frappe Pierre Perret
Elisabeth Baume-Schneider : «Il ne faut pas se laisser démonter»
Les écoles fermeront lors du deuil national