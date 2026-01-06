Un skieur espagnol est décédé après avoir été retrouvé inconscient contre un rocher dans un secteur hors piste d'une station des Alpes françaises.

La station des Menuires est endeuillée par le décès d’un skieur espagnol. IMAGO/Panthermedia

Agence France-Presse Clara Francey

La victime a été prise en charge très rapidement par les pisteurs-secouristes puis par un médecin héliporté mais n'a pu être ranimée et «a été déclarée décédée sur place», a annoncé mardi la station des Menuires, en Savoie.

En raison de l'état de la neige, rare et verglacée par endroits, la pratique du ski hors piste est particulièrement déconseillée en ce moment et qualifiée de «dangereuse» par les professionnels.

Un skieur américain d'une cinquantaine d'années est mort le 30 décembre dans un secteur hors piste de la station voisine de Val Thorens après avoir heurté violemment un rocher. Deux autres jeunes skieurs sont également décédés quelques jours plus tôt suite à des chutes dans les domaines des Karellis et de Méribel-Mottaret, en Savoie.

Deux skieurs, dont un guide de haute-montagne, sont par ailleurs décédés le 26 décembre dans des avalanches dans les stations de ski de La Plagne et de Valloire (Savoie).

Selon les chiffres du Système national d'observation de la sécurité en montagne (SNOSM), hors avalanche, 18 personnes sont décédées des suites d'événements traumatiques dans les domaines skiables en France lors de la saison 2024/25, dont 2 se trouvaient hors piste.