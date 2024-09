Ueli Maurer aurait dissimulé la crise de Credit Suisse au Conseil fédéral

Un énième rebondissement dans l'affaire Sperisen, les rencontres en catimini d'Ueli Maurer avec Credit Suisse et les velléités d'achat d'un nouveau groupe américain sur les remontées mécaniques suisses font les titres de la presse dominicale. Voici les principales informations:

Credit Suisse: les rencontres secrètes d’Ueli Maurer

L'ancien ministre des finances Ueli Maurer a régulièrement et en toute discrétion rencontré le patron de la Banque nationale suisse (BNS) Thomas Jordan et le président de Credit Susise Axel Lehmann avant l'effondrement de la banque. C'est ce qui ressort d'un rapport de la commission d'enquête parlementaire, écrit la SonntagsZeitung.

Les rencontres ont eu lieu durant le week-end entre octobre 2022 et fin 2022, soit jusqu'au départ du Zurichois du Conseil fédéral, sans qu'aucun procès-verbal n'ait été établi. Le contenu de ses rencontres n'a également pas été transmis au gouvernement ou aux services compétents. Ueli Maurer aurait caché à l'ensemble du Conseil fédéral les sérieux problèmes que la banque rencontrait au printemps 2022, selon le rapport qui sera publié en novembre. Le Département des finances et la BNS ont refusé de réagir.

Credit Suisse: le naufrage raconté dans un documentaire

Le naufrage de Credit Suisse va être raconté dans un long-métrage et une série télévisée documentaire. Le projet est lancé par Tamedia et la SonntagsZeitung en partenariat avec le réalisateur suisse Simon Helbing, indique Le Matin Dimanche. La production, elle, est assurée par l'entreprise suisse Contrast Film. D'anciens responsables et collaborateurs, des procureurs et juges et des politiciens racontent le naufrage survenu en mars 2023 dans un documentaire «haut de gamme de style True Crime à la Netflix». Le projet est financé entre autres grâce à la Lex Netflix, qui prévoit l'investissement de 4% du chiffre d'affaires des services en ligne et de télévision dans la création cinématographique suisse.

Un plan d’austérité pour l’armée

Un groupe d'experts mis en place par la ministre des finances Karin Keller-Sutter propose un plan d'économies de plusieurs milliards pour l'armée. Le groupe, mené par l'ancien directeur de l'Administration fédérale des finances, Serge Gaillard, présentera sûrement sa proposition au gouvernement mercredi, selon la NZZ am Sonntag. Le Parlement devrait être informé au début de la session d'automne. La commission d'experts propose de revoir la croissance de l'armée à 4,25% jusqu'en 2035, au lieu des 6,14% visés par le gouvernement et le Parlement. La Confédération économiserait ainsi plusieurs centaines de millions de francs par an. L'absence de menace sur sol suisse dans un avenir proche justifie un tel plan, estiment les experts.

Alterra et Vail Resorts en quête de domaines skiables

L'entreprise américaine de sports de montagne Alterra est en train de sonder le marché suisse. Le concurrent de Vail Resorts, qui a repris les remontées d'Andermatt (UR) et de Crans-Montana (VS), est à la recherche de remontées mécaniques et de projets hôteliers dans lesquels il pourrait investir, indique la NZZ am Sonntag. «Nous savons qu'Alterra dispose d'une somme importante pour acheter des domaines skiables en Europe», déclare le président de la coopérative gérant le Magic Pass, Pierre Besson. Il n'a toutefois pas connaissance d'un rapprochement avec un domaine en particulier. Le groupe américain Vail Resorts, de son côté, est également à la recherche de nouvelles possibilités d'investissement en Suisse.

SRC: un espion privé payé 280'000 francs pour rien

Le Service de renseignement de la Confédération (SRC) a employé pendant sept ans un conseiller externe malgré un résultat insatisfaisant. L'espion privé, payé 280'000 francs, n'a fourni «aucune prestation raisonnable et compréhensible», indique le directeur suppléant du SRC, Jürg Bühler, dans une lettre adressée au contrôle des finances, consultée par la NZZ am Sonntag. Le contrat et les paiements ont été «conçus contrairement aux règles internes du SRC et en contournant les obligations existantes», peut-on lire. L'homme aurait régulièrement participé à des rencontres avec des représentants de la Confédération et des cantons, afin d'exercer une influence politique. Un cas similaire a déjà été découvert au sein du SRC il y a deux ans, selon le journal.

Demandeurs d'asile: sans passeport, pas de départ

Plus de la moitié des demandeurs d'asile tenus de quitter la Suisse ne peuvent le faire faute de passeport. Sur les 4500 demandeurs d'asile devant quitter le pays, 2500 ne disposent pas de passeport, selon les chiffres du Secrétariat d'Etat aux migrations, indique la SonntagsZeitung. Le nombre de personnes qui restent en Suisse en raison de l'arrêt de la réadmission par l'Italie a doublé cette année, souligne en outre la NZZ am Sonntag. Le délai de transfert a expiré pour 906 requérants depuis que le gouvernement italien a cessé de reprendre les cas Dublin.

Rebondissement dans l'affaire Sperisen

L'ancien président du Guatemala Alejandro Giammatei et l'ancien ministre de l'Intérieur, Carlos Vielmann, ont déposé une plainte pénale contre le procureur genevois, Yves Bertossa, pour diffamation et calomnie. Selon eux, M. Bertossa les accuse à tort d'être coresponsables de l'exécution de sept hommes lors d'une révolte carcérale en 2006 au Guatemala et de faire partie d'une organisation criminelle, indique Le Matin Dimanche. Leur plainte surgit dans le contexte du procès de l'ancien chef de la police du Guatemala, Erwin Sperisen, binational suisse et guatémaltèque, qui démarre lundi à Genève. Les deux plaignants tentent ainsi d'agir en faveur de leur ancien collègue M. Sperisen, qui doit répondre de complicité d'assassinat dans l'affaire de 2006.

