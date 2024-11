Les partenaires sociaux veulent sauver les mesures d'accompagnement, mais aussi un franc suisse, qui joue plus que jamais son rôle de valeur refuge, selon les titres de la presse dominicale. Voici les principales informations:

Une vue sur les quatre exemplaires des journaux du dimanche, avec la Sonntags Zeitung, le Sonntags Blick, Le Matin Dimanche et la NZZ am Sonntag (archives). KEYSTONE

ATS

Syndicats et artisans unis pour défendre les salaires

Les syndicats et les associations d'artisans se sont unis en vue des négociations sur les Bilatérales III. Dans une lettre ouverte, les partenaires sociaux veulent sauver les mesures d'accompagnement, qui permettent une protection des salaires en cas d'accord entre la Suisse et l'UE, lit-on dans le SonntagsBlick. Concrètement, ils exigent entre autres que les réglementations suisses sur les salaires et les frais, fixés dans les différentes conventions collectives de travail, s'appliquent également aux travailleurs détachés des entreprises européennes. En outre, l'obligation de cautionnement, qui permet de garantir d'éventuelles infractions à la convention collective de travail, doit s'appliquer aux entreprises étrangères comme aux entreprises suisses.

Subventions à l'acier: Swissmem dit non

Le directeur de Swissmem Stefan Brupbacher s'est prononcé contre le subventionnement par l'Etat des membres de son association Stahl Gerlafingen, Swiss Steel et Novelis. Le passé montre que les subventions sont coûteuses et ne fonctionnent pas à long terme, a déclaré le directeur de l'association industrielle dans une interview au SonntagsBlick. Il est également d'avis que l'industrie sidérurgique suisse n'est pas d'importance systémique. Il y a suffisamment de possibilités à l'étranger pour se procurer de l'acier. Le groupe italien Beltrame, qui possède Stahl Gerlafingen, a demandé un soutien de l'Etat à la Confédération. Le groupe l'a obtenu à l'étranger. La famille propriétaire a néanmoins distribué des dividendes à l'étranger à hauteur de 54,2 millions d'euros, rappelle le journal.

Déchets nucléaires: 3500 terrains de football

La Nagra a calculé pour le dépôt final de déchets nucléaires un espace nettement plus grand que celui prévu pour les déchets actuels. La zone de protection souterraine s'étend sur 26 kilomètres carrés, ce qui correspond à plus de 3500 terrains de football, écrit la NZZ am Sonntag. Le dépôt en profondeur, dans lequel seront un jour enfermées les barres de combustible, ne couvre que 2 à 3 kilomètres carrés. D'après un porte-parole de la Société coopérative nationale pour le stockage des déchets radioactifs (Nagra), il y aurait effectivement de la place dans la région pour un dépôt final beaucoup plus grand. La Nagra ne spécule pas sur la manière dont la politique réglerait l'élimination de déchets supplémentaires s'il y avait des projets de nouvelles constructions.

Le franc suisse joue plus que jamais son rôle de valeur refuge

Crises politiques en Europe et guerre en Ukraine obligent, le franc suisse joue plus que jamais son rôle de valeur refuge. Le cours actuel – moins de 93 centimes pour 1 euro – s’approche du plancher historique de 2015, quand la BNS avait cessé de l›ancrer à la monnaie unique. Une appréciation qui va se poursuivre, estiment nombre de spécialistes. «D’ici à trois ans, on sera à 80 centimes pour 1 euro», affirme un banquier privé. À première vue, c’est une bonne nouvelle pour le pouvoir d’achat de la population. Mais sur le plan économique les choses risquent de se corser, estime le Matin Dimanche. De l’horlogerie à la microtechnique, les entreprises exportatrices suisses tremblent. Idem pour la branche touristique, à l’aube de la saison d’hiver.

Régulation des géants du net: la Suisse en retard

La régulation des grandes plates-formes Internet comme X, Facebook ou Youtube est au point mort en Suisse. La consultation ne débutera pas cette année comme prévu, a indiqué l'Office fédéral de la communication à la NZZ am Sonntag. La mise au point prend «un certain temps», car il s'agit d'une toute nouvelle loi avec de nouvelles questions juridiques. L'office fédéral n'a pas souhaité s'exprimer sur le calendrier. A l'origine, l'administration voulait présenter un projet fin mars 2024, selon le journal. Le projet a ensuite été reporté au second semestre.

TDAH: explosion de la consommation de ritaline

L'utilisation de médicaments contre le trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité de l'enfant (TDAH) a augmenté de 10% par an en Suisse depuis 2021, lit-on dans le Matin Dimanche et la SonntagsZeitung, selon les données actuelles de Swissmedic. L'augmentation actuelle de l'utilisation de la ritaline pour le traitement du TDAH aurait également été confirmée par des mesures des eaux usées et des données des caisses maladie. Les spécialistes excluraient que des dosages plus élevés soient utilisés. L'augmentation indique donc qu'il y a plus de personnes traitées. Les données laissent toutefois beaucoup de place à la spéculation. Une explication possible serait l'augmentation de la pression à la performance. Les épidémiologistes de l'environnement craindraient en outre que les résidus d'insecticides puissent favoriser des troubles du comportement.

Injures: explosion des plaintes

Le nombre de dénonciations pour injures a augmenté de 64% en Suisse au cours des dix dernières années. Depuis 2020, le nombre s'est maintenu à 12'000 par an, écrit la SonntagsZeitung. Cela correspond en moyenne à 34 dénonciations par jour. Pour la professeure de droit pénal Monika Simmler, la raison de cette augmentation réside dans le fait que les messages sont traçables numériquement et non dans le fait que l'on insulte davantage. Autrefois, les insultes, par exemple à la table des habitués, n'étaient tout simplement pas documentées. Aujourd'hui, elles sont écrites noir sur blanc dans les messages.

Plus d'hôtels, mais des taux d'occupation en chute libre

Malgré un boom touristique, le taux d'occupation a baissé dans de nombreux hôtels en Suisse. En effet, la Suisse a également connu en parallèle un boom de nouveaux hôtels, selon la NZZ am Sonntag. Selon cette étude, le nombre de lits dans les hôtels a augmenté de 5,4% entre 2019 et 2023. Les nuitées ont augmenté de 5,5% sur la même période. Le boom touristique ne génère donc pas de gros bénéfices, écrit le journal. Ce sont surtout les chaînes hôtelières internationales – en particulier dans les villes – qui ont mis plus de lits à disposition. Les premières données de l'année en cours indiqueraient que cette évolution paradoxale se poursuit.

Valais: des loups abattus à tort

Selon les analyses génétiques, ce ne sont pas les bons loups qui ont été abattus en Valais. Onze des animaux abattus n'appartenaient pas, selon les analyses de parenté, aux 27 meutes autorisées à l'être, lit-on dans le SonntagsBlick. Cinq louveteaux et six animaux adultes ont ainsi été abattus à tort. Le Groupe Loup Suisse a vivement critiqué les autorités valaisannes. Selon le SonntagsBlick, l'Office fédéral de l'environnement (OFEV), qui avait autorisé les zones de tir, a rejeté toute responsabilité et renvoyé au canton du Valais.

bu, ats