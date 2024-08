La menace terroriste s'accentue en Suisse: 47 nouveaux noms sur la liste noire

La menace terroriste qui croît en Suisse et les conditions posées par les Vert-e-s à leur soutien à une modernisation de l'accord de libre-échange entre la Suisse et la Chine font les titres de la presse dominicale. Voici les principales informations:

Menace terroriste : 47 nouveaux noms sur la liste des risques

Le Service de renseignement de la Confédération (SRC) a inscrit dernièrement 47 noms de personnes potentiellement dangereuses sur sa liste des risques, affirme la SonntagsZeitung. Il a également identifié en l'espace de six mois 43 nouvelles personnes qui diffusent depuis la Suisse des idées islamistes sur Internet ou qui se mettent en réseau avec des personnes partageant les mêmes idées. Le nombre de cas liés au terrorisme a «considérablement augmenté» au cours des deux ou trois dernières années, indique dans le journal le Ministère public de la Confédération. Cent procédures sont en cours. En raison de l'augmentation du nombre d'auteurs mineurs, les tribunaux des mineurs des cantons ont atteint leurs limite. La menace terroriste s'est accentuée en Suisse depuis le début de l'année, a averti jeudi dans la presse le directeur du SRC Christian Dussey.

Suisse-UE: un accord en vue d'ici à novembre

Les négociations entre la Suisse et l'Union européenne (UE) devraient aboutir à un accord d'ici à novembre, assure le SonntagsBlick, citant les milieux diplomatiques. La présidente de la Confédération Viola Amherd fait pression pour maintenir le tempo. Parallèlement aux discussions, la centriste valaisanne utilise sa ligne directe avec la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen. Du côté de Bruxelles, on affirme également être dans la dernière ligne droite. Le ministre suisse des affaires étrangères Ignazio Cassis soutient les objectifs de son homologue, indique dans le journal son département, le DFAE. Le fait que la conseillère fédérale Karin Keller-Sutter, considérée comme beaucoup plus critique envers l'UE, devienne présidente de la Confédération l'année prochaine, pousse Mme Amherd à avancer rapidement dans le dossier européen, affirme le journal.

Centrales nucléaires: une attaque «très culottée» de la droite

Les partisans de nouvelles centrales nucléaires veulent puiser dans le fonds pour les énergies renouvelables pour construire de nouveaux réacteurs atomiques, révèle la NZZ am Sonntag. «Il n'y a pas besoin d'un nouvel instrument pour le financement», déclare dans le journal l'un de ses représentants, le conseiller national Christian Wasserfallen (PLR/BE). Même son de cloche du côté du président de l'UDC, Marcel Dettling. Il préconise un soutien identique de la Confédération à toutes les formes d'énergie. «Ce que la droite prévoit ici est une attaque très culottée contre les énergies renouvelables», réagit dans le journal le président des Vert'libéraux Jürg Grossen.

Consultations gratuites avec du personnel infirmier

Un projet-pilote permettant de bénéficier de consultations gratuites avec du personnel infirmier va être lancé l'an prochain à Genève, rapporte Le Matin Dimanche. Associé à l'assureur maladie Groupe Mutuel, le réseau de soins Delta va proposer à partir de 2025 trois points de santé, où des infirmiers pourront recevoir les patients pour les petites urgences, sous la supervision d'un médecin. Le personnel soignant pourra évaluer les besoins du patient et, le cas échéant, le soigner. Il effectuera ainsi un premier tri pour les urgences non vitales, explique le Groupe Mutuel. Le but est d'éviter un potentiel passage aux urgences et de toucher des personnes qui renoncent aux soins pour des raisons financières. «Ces patients finissent souvent par générer des coûts plus élevés pour le système» de santé, ajoute Philippe Schaller, cofondateur de Réseau Delta.

Fonds ferroviaire en danger

Le fonds pour l'infrastructure ferroviaire risque d'être structurellement déficitaire à partir de 2028, met en garde un cadre des Chemins de fer fédéraux (CFF) dans un document interne, que s'est procuré la SonntagsZeitung. Ce fonds est utilisé pour financer l'exploitation, l'entretien et l'expansion de l'infrastructure ferroviaire. Les dépenses totales augmentent plus vite que les recettes, précise le cadre dans le document. A partir de 2025, les dépenses pour les projets d'extension vont nettement augmenter. Si cette situation devait perdurer, l'infrastructure ferroviaire va se dégrader, prévient le cadre. Un porte-parole des CFF indique dans le journal que le document était une évaluation personnelle. L'analyse et les conclusions sont fausses, a-t-il ajouté.

Nestlé: «la situation a empiré»

Les désaccords entre le président du conseil d'administration de Nestlé Paul Bulcke et le directeur du géant veveysan de l'alimentaire Mark Schneider, qui ont débouché jeudi sur l'annonce surprise du remplacement du second à la fin août, couvait depuis quelque temps déjà, assure la presse alémanique. «La situation a empiré», déclare dans la NZZ am Sonntag M. Bulcke. Selon la SonntagsZeitung, l'origine de la discorde viendrait du fait que M. Schneider aimait expliquer pourquoi un nouveau souffle était nécessaire chez Nestlé, ce que M. Bulke, ex-directeur, n'aimait pas entendre. Les relations ont commencé à se gâter à partir de l'automne 2023, écrit la NZZ am Sonntag. Quoi qu'il en soit, une chose est sûre pour le SonntagsBlick: «Si le succès n'est pas au rendez-vous rapidement, M. Bulcke sera le prochain à devoir partir».

Libre-échange Suisse-Chine

Les Vert-e-s conditionnent leur soutien au renouvellement de l'accord de libre-échange de 2014 entre la Suisse et la Chine à une clause sur les droits de l'homme, relatent Le Matin Dimanche et la NZZ am Sonntag. Le Conseil fédéral veut moderniser le texte, en renforçant notamment les dispositions en matière de protection de l'environnement et des droits des travailleurs. Si le nouvel accord ne contient pas de chapitre contraignant sur les droits fondamentaux, le référendum sera saisi, prévient dans le journal la présidente des Vert-e-s Lisa Mazzone. «À l'époque, la droite prétendait que le commerce allait permettre de changer la Chine de l'intérieur, de faire souffler un vent de démocratie. Cette stratégie a échoué. La situation est pire aujourd'hui», ajoute-t-elle. La Chine est le troisième partenaire commercial de la Suisse après l'Allemagne et les États-Unis.

