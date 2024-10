Ce fiasco à 1,9 milliard que les CFF auraient pu éviter

Les accidents de motos 125 qui ont triplé chez les 16-18 ans, mais aussi l'engagement de l'ex-ministre français de l’Économie et des Finances Bruno Le Maire dans trois universités lausannoises alors qu'il est sur la sellette dans son pays, où un trou inexpliqué de 50 milliards d’euros vient d’apparaître dans les finances publiques, font les titres de la presse dominicale. Voici les principales informations:

Une vue sur les quatre exemplaires des journaux du dimanche, avec la Sonntags Zeitung, le Sonntags Blick, Le Matin Dimanche et la NZZ am Sonntag (archives). KEYSTONE

ATS

Explosion des accidents de motos 125

Le nombre d'accidents de motos 125 chez les nouveaux conducteurs de ces engins a presque triplé. L'Office fédéral des routes (OFROU) a enregistré l'année dernière 580 accidents chez les jeunes de 16 à 18 ans. Plus de 20% des conducteurs ont été grièvement blessés. Les principales raisons de ces accidents sont le manque d'expérience, une conduite trop risquée et l'inattention. Depuis la modification de la loi, les ventes annuelles de ces motos ont pratiquement triplé, écrit le journal.

Jean-Luc Addor aux Etats-Unis comme observateur électoral

Jean-Luc Addor, conseiller national UDC saviésian, se rendra aux Etats-Unis comme observateur électoral. Il est le seul parlementaire suisse à participer à cette mission. Il a été nommé en sa qualité de député à l’Assemblée de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE). Au Nevada, l’un des États où se joue l’élection, il inspectera des bureaux de vote. À en croire le Valaisan, il est impossible aux observateurs électoraux de tout contrôler. Il souligne que, dans 18 États, le recours à des observateurs internationaux est soit limité, soit interdit. Jean-Luc Addor n’a pas non plus pu suivre le processus d’inscription des électeurs désirant voter.

Bruno Le Maire engagé comme prof: un risque d’image pour l’UNIL?

Bruno Le Maire a récemment été engagé par l’Université de Lausanne, l’EPFL et l’International Institute for Management Development (IMD) pour enseigner l’économie et la transition écologique. Or le désormais ex-ministre français de l’Économie et des Finances est sur la sellette dans son pays, où un trou inexpliqué de 50 milliards d’euros vient d’apparaître dans les finances publiques. Une commission d’enquête devra déterminer s’il a caché la mauvaise santé des comptes. Un dégât d’image pour les universités lausannoises est-il à craindre? La situation est délicate. «S’il ressort de cette enquête que Bruno Le Maire a fauté politiquement et tordu le budget, cela s’avérerait problématique pour la réputation des universités lausannoises qui l’ont engagé pour donner des cours», dit Olivier Feller, conseiller national PLR vaudois.

Trains «Schüttelzüge»: un fiasco à 1,9 milliard que les CFF auraient pu éviter

La débâcle autour de l'acquisition des trains à deux étages pour le trafic grandes lignes, connus sous le nom de «Schüttelzüge» (trains qui secouent), et qui a coûté 1,9 milliard de francs, aurait pu être évitée. Un expert mandaté par les CFF a recommandé début 2014 de renoncer à leur acquisition et à chercher des alternatives, lit-on dans le SonntagsZeitung. La direction de l'entreprise ferroviaire a ignoré ces avertissements, sans toutefois exclure un échec du projet. Un retrait n'était cependant pas envisageable en raison de la menace de demandes en dommages et intérêts élevés du constructeur Bombardier.

KEYSTONE

Fiscalité des retraites: «pas encore de décision définitive»

Serge Gaillard défend la proposition de sa commission d'experts de réduire les avantages fiscaux lors du versement des 2e et 3e piliers. Lors de la mise en œuvre de la réforme, un avantage subsiste, a-t-il déclaré dans une interview à la SonntagsZeitung. En raison d'un revenu plus faible à la retraite, le taux d'imposition est plus bas que celui que l'on a pendant la vie active. L'allègement fiscal lors du versement reste en outre valable. Il vaut toujours la peine de cotiser dans le «cadre normal « aux 2e et 3e piliers, selon lui. Le rachat de retraite optimisé sur le plan fiscal deviendrait moins intéressant à 50 ou 55 ans. «Il n'y a pas encore de décision définitive», a rappelé le président du parti PLR Thierry Burkart au SonntagsBlick. Il a annoncé qu'un référendum sera lancé si la proposition devait passer au Parlement.

Emploi des Ukrainiens: la Suisse vise les 40% d’ici fin d’année

L'objectif de la Confédération est un taux d'activité de 40% pour les Ukrainiens en Suisse d'ici la fin de l'année, rappelle le médiateur mandaté par Berne sur cette question, Adrian Gerber. Fin septembre, environ 25% d'entre eux avaient un emploi. La responsabilité de l'intégration des réfugiés ukrainiens sur le marché du travail incombe actuellement aux entreprises. Il s'agit d'un objectif stratégique qui met toute la Suisse au défi, souligne-t-il, ajoutant: «Ce sont en premier lieu les cantons, les communes, les entreprises et les Ukrainiens qui s'engagent». La Confédération vient en soutien. Le Conseil fédéral a par exemple prolongé le statut de protection S jusqu'en mars 2026 et permis le maintien de l'emploi pour une année supplémentaire, à compter de la levée du statut S, garantissant aux employés et employeurs une plus grande sécurité.

Les voitures électriques semblent être là pour durer

Malgré la récente baisse de la demande, les voitures électriques semblent être là pour durer. Dans le pire des cas, la part de marché des voitures électriques atteindra 80% en 2040, selon la société de conseil EBP, cité par la NZZ am Sonntag. Si la politique européenne serre la vis comme prévu, la part de marché des véhicules électriques atteindra presque 100% dès 2040. En 2050, il n'y aurait pratiquement plus de voitures à énergie fossile en circulation. Selon EBP, les raisons de cet essor sont notamment le fait que les voitures électriques sont plus silencieuses et moins chères sur toute leur durée de vie.

Électricité à tarif réduit: les exonérations s'étendent en Suisse

Le nombre d'entreprises suisses qui bénéficient d'une électricité à prix réduit n'a cessé d'augmenter ces dernières années. Ainsi 253 entreprises sont exemptées du supplément réseau pour la promotion des centrales solaires, hydrauliques et éoliennes écrit la NZZ am Sonntag sur la base des données de l'Office fédéral de l'énergie. L'idée initiale de cette exonération est de soutenir l'industrie à forte consommation d'électricité et orientée vers l'exportation. Depuis longtemps, d'autres secteurs en profitent également, comme les stations de ski et les centres de bien-être. L'industrie et le camp bourgeois font pression pour obtenir davantage d'exonérations.

bu, ats