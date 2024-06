Valais: «niveau d'alarme» décrété, 230 personnes évacuées

Le niveau d'alerte est relevé en Valais en raison de la crue du Rhône. Il passe au niveau d'alarme et de situation particulière, a décidé l'Organe de contrôle de conduite (OCC) vendredi en fin d'après-midi. 230 personnes ont dû être évacuées.

Plusieurs débordements et des laves torrentielles ont eu lieu le long de cours d'eau latéraux dans la région de Zermatt, du Val d'Anniviers ou d'Evolène, écrit le canton dans un communiqué vendredi en fin d'après-midi. D'autres événements de ce type sont encore attendus vendredi.

Les états-majors de conduite poursuivent l'observation des cours d'eau et se tiennent prêts à agir en fonction de l'évolution de la situation et évacuer si nécessaire.

Au total, 230 personnes ont dû être évacuées, majoritairement à Chippis, près de Sierre, a indiqué vendredi en fin d'après-midi à Keystone-ATS la cheffe de l'Organe de conduite cantonal (OCC), Marie-Claude Noth-Ecoeur. Et de préciser que plus de 200 sapeur-pompiers et 20 astreints à la protection civile sont engagés.

Sols saturés

Dans le Chablais vaudois, la vigilance est de mise, en raison du niveau élevé du Rhône et des cours d'eau latéraux.

Pour l'instant «la situation est sous contrôle» , a expliqué en milieu d'après-midi à Keystone-ATS Olivia Cutruzzolà, porte-parole de la police vaudoise. L'accès à la digue du Rhône est interdit dans le secteur de St-Triphon et de l'embouchure de la Gryonne, actuellement en travaux.

Suite à un temps humide ces dernières semaines, à la fonte d'un manteau neigeux important à haute altitude et à des averses et orages répétés ce vendredi, de nombreux cours d'eau alpins sont en crue. Le débit du Rhône s'en ressent, le niveau du lac Léman également.

En plus des sols saturés, de nouvelles précipitations sont annoncées jusqu'à 23h.

Zermatt coupée du monde

On ne peut plus se rendre à Zermatt (VS) ni en train, ni par la route depuis vendredi midi. Les trains ne circulent plus entre Viège et Zermatt, a indiqué la ligne le Matterhorn Gotthard Bahn dans un tweet sur X vendredi. Les fortes intempéries ont provoqué des glissements de terrain et des inondations.

La Vispa est sortie de son lit le matin. Les écoles du village touristique ont été fermées, a indiqué une employée communale à Keystone-ATS. L'état-major de Zermatt est en alerte maximale depuis ce vendredi matin.

Alerte niveau 4 sur 5, soit un «danger fort» pour le Rhône

De l’embouchure de la Lonza jusqu’au Léman, L’Office fédéral de l’environnement a lancé une alerte de niveau 4 sur 5, soit un «danger fort» pour le Rhône.

Le danger passe en niveau 4 pour le Rhône Ce matin 21 juin dans le Bas-Valais (Evionnaz), le débit du Rhône était en forte augmentation. Son débit a atteint, dans l'après- midi, le degré de danger 4. La situation est suivie de près. 21.06.2024

