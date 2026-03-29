Le PDG de Rheinmetall dérape, un conseiller de Zelensky se fâche

Le géant allemand de la défense Rheinmetall a cherché dimanche à apaiser la controverse provoquée vendredi par des propos de son patron comparant les usines ukrainiennes produisant des drones à des «ménagères» fabriquant des armes dans leurs cuisines.

Keystone

Keystone-SDA ATS

Dans un entretien au magazine The Atlantic publié vendredi, le PDG Armin Papperger était interrogé sur le développement par l'Ukraine de technologies de drones, largement considérées comme ayant joué un rôle clé dans la réponse du pays à l'invasion russe.

«C'est comme jouer avec des Legos», avait déclaré M.Papperger à propos des drones, avant de comparer les principaux fabricants ukrainiens de drones à des «ménagères». «Elles ont des imprimantes 3D dans la cuisine et elles produisent des pièces pour les drones», avait-t-il dit, ajoutant: «Ce n'est pas de l'innovation».

Ces propos ont suscité une réaction cinglante d'Alexander Kamyshin, conseiller du président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui s'est exprimé sur le réseau X pour rappeler les succès remportés par les drones ukrainiens contre les chars russes. M. Kamyshin a indiqué que, lors de ses visites d'usines d'armement, il avait «assez souvent vu des femmes ukrainiennes travailler à égalité avec les hommes».

Respect

«Ce sont d'excellentes ménagères, mais elles sont contraintes de travailler dur dans les usines d'armement», a-t-il déclaré, ajoutant à l'adresse de Rheinmetall: «elles méritent le respect».

Dimanche, Rheinmetall a mentionné M.Kamyshin dans une publication sur son propre compte X, dans laquelle le groupe a tenté de faire amende honorable.

«Nous éprouvons le plus grand respect pour les immenses efforts du peuple ukrainien pour se défendre», a déclaré l'entreprise, en ajoutant que chaque femme et chaque homme en Ukraine apporte une contribution inestimable». «C'est tout à l'honneur de l'Ukraine qu'elle se batte avec une telle efficacité malgré des ressources limitées», poursuivait le message.

Blagues et mèmes

Les propos de M.Papperger ont également fait naître le mot-dièse #MadeByHousewives (#Fabriqué par des femmes au foyer) sur les réseaux sociaux ukrainiens, où les utilisateurs ont répondu avec des blagues et des mèmes mettant en avant l'efficacité des drones ukrainiens et de leurs défenses antidrones.

Volodymyr Zelensky est actuelllement en tournée au Moyen-Orient pour promouvoir l'expertise ukrainienne en matière de guerre par drones auprès des pays de la région confrontés aux attaques de drones et de missiles iraniens.

L'activité de la société Rheinmetall a fortement progressé depuis l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie en 2022, qui a déclenché une vague de réarmement en Europe.

Basé à Düsseldorf, le groupe a notamment profité de l'augmentation des dépenses de défense dans son pays, où le chancelier Friedrich Merz a promis de faire de la Bundeswehr la plus grande armée conventionnelle d'Europe.