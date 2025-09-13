Un motard, âgé de 17 ans, s'est tué dans un accident de la route à Riddes (VS) vendredi soir peu avant minuit. Il a perdu la maîtrise de son engin dans un virage, pour une raison que l'enquête devra déterminer.

Un motard de 17 ans s'est tué dans un accident de la route à Riddes (VS) vendredi soir. (photo prétexte) ATS

Keystone-SDA ATS

Malgré l’intervention rapide des secours, le conducteur de nationalité portugaise est décédé sur les lieux de l’accident, a indiqué samedi la police cantonale dans un communiqué. Cette dernière a lancé un appel à témoin.

La route a été fermée durant l’intervention des secours.