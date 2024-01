«Rien de la Suisse ne nous manque, à part la raclette et la fondue»

Isabelle et Steff Felix ont laissé derrière eux leur vie sûre en Suisse. En Islande, ils ont ouvert leur centre de vacances. Leur nouvelle vie ? Une galère. Malgré tout, ils ont trouvé le bonheur en s'expatriant.

Suisses en Islande Lors de leur premier séjour en Islande, Steff et Isabelle sont tombés amoureux du lieu. Photo: Zvg Ils découvrent une source d'eau chaude dans un fjord, et la magie de l'Islande ne les quitte plus! Photo: SRF Le couple a raconté son histoire dans l'émission "Up and away" de la SRF Photo: SRF Le couple lucernois a réalisé son rêve en acquérant un domaine de vacances dans l'est de l'île. Photo: DR Ils ont agrandi le lieu de villégiature en y bâtissant des tiny-houses suisses. Photo: DR Isabelle et Stef ont quitté leur bonne situation à Weiz pour tout miser dans leur nouveau domaine islandais. Photo: DR La chute d'eau de Hengifoss, haut-lieu touristique, se trouve tout près du domaine de Steff et Isabelle. Photo: DR Suisses en Islande Lors de leur premier séjour en Islande, Steff et Isabelle sont tombés amoureux du lieu. Photo: Zvg Ils découvrent une source d'eau chaude dans un fjord, et la magie de l'Islande ne les quitte plus! Photo: SRF Le couple a raconté son histoire dans l'émission "Up and away" de la SRF Photo: SRF Le couple lucernois a réalisé son rêve en acquérant un domaine de vacances dans l'est de l'île. Photo: DR Ils ont agrandi le lieu de villégiature en y bâtissant des tiny-houses suisses. Photo: DR Isabelle et Stef ont quitté leur bonne situation à Weiz pour tout miser dans leur nouveau domaine islandais. Photo: DR La chute d'eau de Hengifoss, haut-lieu touristique, se trouve tout près du domaine de Steff et Isabelle. Photo: DR

«Nous allons bien, nous avons juste les mains pleines», déclare Steff Felix, originaire de Lucerne, lors d'une conversation téléphonique. Le téléphone portable est réglé sur haut-parleur pour qu'Isabelle puisse écouter et pendant ce temps, elle continue à travailler en arrière-plan.

Celui qui reprend un domaine aussi grand que le Hengifosslodge dans l'est de l'Islande doit mettre la main à la pâte pour pouvoir en vivre. Travailler dur. Farniente et balades à cheval islandais? Un jour, à l'avenir, oui.

Malgré tout, Steff (51 ans) et Isabelle Felix (48 ans) ne regrettent pas leur ancienne vie en Suisse. Une vie avec une maison à Hergiswil (NW), un chalet dans les montagnes et des emplois bien rémunérés dans l'événementiel pour Steff et dans la gestion immobilière pour Isabelle.

«C'est là que ça nous a pris par la manche»

Un voyage organisé le long du Golden Circle marque le début de leur aventure d'expatriés. En 2016, le couple réserve un voyage en Islande à prix rasonnable auprès d'une célèbre chaîne de supermarchés. Une aubaine, l'île étant habituellement plutôt connue comme une destination chère.

Le circuit se révèle être un voyage pour seniors, comme le raconte Steff avec amusement. Un périple dont toutes les étapes sont prédéfinies, où tout est organisé et rythmé. Mais les deux premiers jours sont libres. Les deux Suisses louent une voiture et explorent les environs de Reykjavík par leurs propres moyens.

Le soleil de minuit brille, ils trouvent un fjord isolé avec une source d'eau chaude. En se baignant, Steff et Isabelle tombent d'abord amoureux de l'île la plus verte du monde, puis des autochtones. «C'est là que ça nous a pris par la manche», raconte Steff.

Jackpot!

Pendant plus d'un an, Steff et Isabelle ont cherché intensivement le bon centre de vacances. La pandémie est venue compliquer les choses à cette époque. Mais Steff et Isabelle ne baissent pas les bras. Ils visitent différents sites. En dehors d'Egilsstaðir, à l'est de l'Islande, ils trouvent ce qu'ils cherchent.

Leur «jackpot»: un centre de vacances déjà existant avec suffisamment de terrain pour s'agrandir. L'Hengifosslodge des émigrés suisses ouvrira ses portes en mai 2022. Les Felix construisent trois tiny houses en plus de l'installation existante. Celles-ci seront livrées depuis la Suisse et montées avec l'aide de spécialistes suisses. Toute une aventure pour Stef et Isabelle!

Le lodge se trouve à proximité immédiate de différentes attractions touristiques. La chute d'eau de Hengifoss, haute de 118 mètres, est la troisième plus grande d'Islande et se trouve juste «au coin de la rue». Le canyon de Hafrahvammagljúfur et différentes sources d'eau chaude se trouvent également dans la région.

Arrivés en Islande et heureux

Heureux en Islande

Isabelle, Steff et leur chien Theo se sentent chez eux à Egilsstaðir. Depuis leur arrivée, ils peuvent même parler en islandais avec leurs voisins. «Nous avons été accueillis avec une grande cordialité. Les Islandais sont un peuple ouvert. Nous nous sommes sentis à l'aise dès le début et nous ne voulons plus revenir en arrière. Nous sommes heureux ici à tous les niveaux», raconte Steff Felix.

Ils affirment avoir trouvé leur paradis dans l'émigration. Mais ils travaillent beaucoup pour réaliser leur rêve. Le centre de vacances leur assure un revenu.

Malgré la pénibilité du travail et les épreuves, ils ne retourneraient à leur ancienne vie pour rien au monde. «Rien ne nous manque de la Suisse - à part une bonne raclette et une bonne fondue».