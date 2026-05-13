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L'agence sanitaire de l'UE rassure Rien n'indique que la souche Andes d'hantavirus a muté

ATS

13.5.2026 - 17:23

Aucun élément ne suggère que la souche Andes d'hantavirus a muté à la suite de l'épidémie mortelle survenue à bord d'un bateau de croisière. C'est ce qu'a estimé mercredi l'agence sanitaire de l'Union européenne, l'ECDC.

Une personne lève le pouce alors que les passagers du paquebot MV Hondius sont transportés en bus vers l'aéroport de Ténérife Sud depuis le port de Granadilla de Abona, à Ténérife, en Espagne, le 11 mai 2026.
Une personne lève le pouce alors que les passagers du paquebot MV Hondius sont transportés en bus vers l'aéroport de Ténérife Sud depuis le port de Granadilla de Abona, à Ténérife, en Espagne, le 11 mai 2026.
KEYSTONE

Keystone-SDA

13.05.2026, 17:23

Le décès de trois passagers lors d'une croisière reliant l'Argentine au Cap-Vert suscite l'inquiétude au niveau international.

Sept autres passagers ont été confirmés positifs au virus, dont une Française dans un état critique, tandis qu'un huitième cas est considéré comme «probable», selon un décompte de l'AFP.

Tous les passagers ont été évacués et sont désormais en quarantaine.

«Les investigations préliminaires basées sur le séquençage du génome complet dont nous disposons suggèrent qu'il n'y a aucune indication que ce virus se comporte différemment du virus connu circulant dans certaines régions du monde», a déclaré aux journalistes Andreas Hoefer, du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) basé à Stockholm.

«Toutes les séquences obtenues à ce jour sont pratiquement identiques, ce qui signifie qu'il n'y a probablement eu qu'un seul cas de transmission d'un animal infecté à un humain», a ajouté M. Hoefer, microbiologiste et épidémiologiste moléculaire.

Ni vaccin, ni traitement

La maladie se transmet généralement par des rongeurs infectés, le plus souvent par l'urine, les excréments et la salive.

Des tests en laboratoire effectués en Afrique du Sud et en Suisse ont confirmé qu'il s'agissait de la souche Andes, la seule souche d'hantavirus connue pour se transmettre entre humains.

Il n'existe ni vaccin ni traitement spécifique contre l'hantavirus.

Les directives de l'ECDC et de l'Organisation mondiale de la santé prévoient une quarantaine de 42 jours et une surveillance constante des contacts à haut risque, car la période d'incubation peut durer six semaines.

«En raison de la longue période d'incubation, il est encore possible que d'autres cas apparaissent parmi les passagers qui sont actuellement en quarantaine», a déclaré Pamela Rendi-Wagner, directrice de l'ECDC. «Cela ne peut être exclu».

Gianfranco Spiteri, responsable de l'intelligence épidémiologique mondiale et de la sécurité sanitaire à l'ECDC, a indiqué que le risque de transmission était le plus élevé chez les personnes présentant des symptômes de la maladie.

Il n'a toutefois pas exclu que les personnes pouvaient être contagieuses dans les premiers jours précédant l'apparition des symptômes.

«Ainsi, dans une optique de prévention et de précaution maximale, nous recommandons par exemple que la recherche des contacts soit également effectuée pendant les deux jours précédant l'apparition des symptômes», a-t-il déclaré.

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