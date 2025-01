Au moins quatre hommes et un adolescent ont été tués vendredi au cours d'une vaste opération de police contre le crime organisé dans des favelas du nord de Rio de Janeiro, ont indiqué les autorités brésiliennes. Quelque 500 policiers et 12 véhicules blindés, appuyés par deux hélicoptères et plusieurs drones, ont été engagés.

Des personnes assistent un homme blessé lors d'une opération du groupe de coordination des ressources spéciales (CORE) de la police civile brésilienne contre les gangs dans la favela d'Alemao à Rio de Janeiro, le 24 janvier 2025. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Les forces de sécurité sont entrées dans les favelas du Complexo do Alemao et de Penha pour lutter contre «les activités criminelles, le vol de véhicules et de marchandises» dans la région de la métropole du sud-est du pays, a indiqué la police militaire dans un communiqué.

La police civile a dit de son côté «enquêter sur la mort de quatre hommes et d'un adolescent lors d'affrontements». Les échanges de tirs pendant cette opération ont paralysé l'activité dans le quartier Complexo do Alemao, densément peuplé, ont constaté des journalistes de l'AFP.

Drogue et armes saisies

Des habitants ont recouvert l'un des morts d'une couverture. D'autres ont tenté d'évacuer un blessé dans un chariot de supermarché. Un policier a été blessé par balle et transporté à l'hôpital, la police militaire précisant qu'il était dans un état «grave».

Au cours de l'opération qui se poursuit tard dans la nuit, les autorités ont trouvé plusieurs véhicules volés, «une propriété contenant environ une tonne de stupéfiants» et plusieurs armes. Elles ont également arrêté «deux suspects» et un homme qui s'était évadé de prison.

Les opérations de police contre le crime organisé sont fréquentes dans les bidonvilles de Rio, où la police affronte des trafiquants dans des fusillades risquant de mettre en danger la population. Les organisations de défense des droits de l'homme critiquent ce type d'approche, qu'elles jugent inefficace contre les organisations criminelles.