Soulagement Risque d'effondrement d'un pan de roche entier levé à Brienz (GR)

ATS

27.11.2025 - 14:42

Le village grison de Brienz n'est plus menacé par un éboulement important dans l'immédiat. Le processus de glissement de la roche s'est modifié mercredi. Les masses rocheuses qui menaçaient de s'effondrer l'ont fait en un amas de débris, sans toutefois s'écrouler d'un seul coup. Le sort du village reste néanmoins incertain.

Les habitants de Brienz ont été évacués en novembre 2024 (archives).
sda
sda

Keystone-SDA

27.11.2025, 14:42

«Nous espérons que les masses rocheuses s'arrêteront avant le village», a déclaré jeudi en milieu de journée Christian Gartmann, responsable de la communication de l'état-major communal, à Keystone-ATS. Les débris tombés mercredi se sont ajoutés aux 1,7 million de mètres cubes de matériaux déjà tombés en 2023, a indiqué la commune d'Albula.

Jeudi à midi, les responsables n'étaient pas encore en mesure d'évaluer la vitesse à laquelle ce cône de débris se déplace vers le village. Il est encore trop tôt, ont-ils souligné.

Les masses rocheuses tombées en 2023 se sont arrêtées à environ 50 mètres du village. Les nouveaux débris se trouvent encore à 400 mètres, a ajouté M. Gartmann. Ils exercent désormais une pression sur les masses situées en dessous. Par moment, des vitesses allant jusqu'à cinq mètres par heure ont été mesurées dans les «nouveaux» matériaux. Mais la vitesse diminue, a écrit la commune. Jeudi midi, les «anciens» débris étaient encore stables.

Le volume total d'éboulis n'est pas encore connu. Auparavant, les experts estimaient le volume total à un million de mètres cubes. Le plateau était lui estimé à 300'000 mètres cubes, soit le volume d'environ 300 maisons individuelles.

Accélération mercredi soir

Une forte accélération a eu lieu mercredi soir. «Au début de la semaine passée, la vitesse à laquelle progressait le plateau Est a commencé à accélérer, passant de 10 à 40 voire 60 centimètres par jour. L'évolution s'est ensuite poursuivie de manière exponentielle», a expliqué M. Gartmann mercredi à Keystone-ATS.

Le fait que le plateau se soit désormais effondré sous forme de gravats est en soi une chance. Mais il est encore trop tôt pour lever l'alerte. La partie Ouest du plateau est toujours en place, a confirmé M. Gartmann jeudi. Il n'est pas encore clair ce que ces derniers développements signifient pour les habitants évacués depuis plus d'un an.

