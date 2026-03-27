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Rappel de produit Risque d'électrocution : Ikea rappelle d'urgence ses lampes NYMÅNE

ATS

27.3.2026 - 15:32

Le géant suédois de l'ameublement Ikea rappelle certaines lampes NYMÅNE. Un câble insuffisamment isolé entraîne en effet un risque d'électrocution si celui-ci est endommagé.

Les consommateurs possédant l’une des appliques concernées doivent immédiatement cesser de l’utiliser.
Les consommateurs possédant l’une des appliques concernées doivent immédiatement cesser de l’utiliser.
IKEA

Keystone-SDA

27.03.2026, 15:32

Les produits concernés sont les lampes NYMÅNE Applique/liseuse et NYMÅNE Applique double, portant les dates de fabrication (AASS) de 2217 à 2550 (entre mai 2022 et décembre 2025), et dont le numéro de fournisseur est 23241, indiquent vendredi Ikea et le Bureau fédéral de la consommation dans un communiqué.

Les consommateurs possédant l’une des appliques concernées doivent immédiatement cesser de l’utiliser et la retourner dans n’importe quel magasin IKEA pour un remboursement intégral.

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