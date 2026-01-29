  1. Clients Privés
Italie Risque de glissement de terrain: 1500 personnes évacuées en Sicile

ATS

29.1.2026 - 15:42

Le glissement de terrain qui a touché dimanche dernier la ville de Niscemi, au sud de la Sicile, reste un danger pour les environs, selon les autorités locales. Plus de 1500 des 25000 habitants ont déjà été évacués à cause du risque lié aux fortes pluies annoncées.

Risque de glissement de terrain: 1500 personnes évacuées en Sicile - Gallery
Risque de glissement de terrain: 1500 personnes évacuées en Sicile - Gallery. Les habitants sont évacués après le glissement de terrain qui a touché la ville de Niscemi, en Sicile.

Les habitants sont évacués après le glissement de terrain qui a touché la ville de Niscemi, en Sicile.

Photo: ATS

Un glissement de terrain a touché la ville de Niscemi, en Sicile, dimanche dernier. Les pluies abondantes annoncées pour les prochains jours risquent d'étendre le gouffre.

Photo: ATS

Un glissement de terrain a touché la ville de Niscemi, en Sicile, dimanche dernier. Les pluies abondantes annoncées pour les prochains jours risquent d'étendre le gouffre.

Photo: ATS

Après le glissement de terrain qui a touché la ville de Niscemi en Sicile dimanche, 1500 habitants sont évacués à cause du risque d'un nouvel éboulement causé par des pluies abondantes.

Photo: ATS

Après le glissement de terrain qui a touché la ville de Niscemi en Sicile dimanche, 1500 habitants sont évacués à cause du risque d'un nouvel éboulement causé par des pluies abondantes.

Photo: ATS

Risque de glissement de terrain: 1500 personnes évacuées en Sicile - Gallery
Risque de glissement de terrain: 1500 personnes évacuées en Sicile - Gallery. Les habitants sont évacués après le glissement de terrain qui a touché la ville de Niscemi, en Sicile.

Les habitants sont évacués après le glissement de terrain qui a touché la ville de Niscemi, en Sicile.

Photo: ATS

Risque de glissement de terrain: 1500 personnes évacuées en Sicile - Gallery. Un glissement de terrain a touché la ville de Niscemi, en Sicile, dimanche dernier. Les pluies abondantes annoncées pour les prochains jours risquent d'étendre le gouffre.

Un glissement de terrain a touché la ville de Niscemi, en Sicile, dimanche dernier. Les pluies abondantes annoncées pour les prochains jours risquent d'étendre le gouffre.

Photo: ATS

Risque de glissement de terrain: 1500 personnes évacuées en Sicile - Gallery. Après le glissement de terrain qui a touché la ville de Niscemi en Sicile dimanche, 1500 habitants sont évacués à cause du risque d'un nouvel éboulement causé par des pluies abondantes.

Après le glissement de terrain qui a touché la ville de Niscemi en Sicile dimanche, 1500 habitants sont évacués à cause du risque d'un nouvel éboulement causé par des pluies abondantes.

Photo: ATS

Keystone-SDA

29.01.2026, 15:42

29.01.2026, 16:09

Le glissement de terrain, causé par une violente tempête qui a touché le sud de l'Italie la semaine dernière, a provoqué la chute d'une section de quatre kilomètres du flanc de la colline sur laquelle est juchée Niscemi. Une «zone rouge», interdite à tout passage et longue de près de 150 mètres, a depuis été mise en place, entraînant l'évacuation de plus de 1500 habitants.

Bien qu'il n'y ait pas eu de morts ni de blessés, les experts estiment que le gouffre pourrait s'étendre sous l'effet de la pluie et faire s'effondrer des maisons. Les fortes pluies prévues dans les prochains jours risquent donc d'augmenter l'humidité du sol et de provoquer de nouveaux glissements. La Protection civile surveille la zone avec des drones et des images satellites pour évaluer la vitesse du glissement.

Niscemi a subi un glissement de terrain dans la même zone il y a près de 30 ans, et les habitants affirment que la catastrophe de cette semaine se préparait depuis longtemps. Des rapports sur l'instabilité du terrain remontent à environ 230 ans, a indiqué un expert à l'AFP.

Selon l'Institut supérieur pour la protection et la recherche environnementales (ISPRA), plus d'un million d'Italiens vivent dans des zones classées «à risque élevé ou très élevé» de glissements de terrain.

